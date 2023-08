Les vacances secrètes de la Première ministre Elisabeth Borne dans le Var

Emmanuel Macron chez un glacier du Lavandou, Emmanuel Macron dans un restaurant de plage à Bormes-les-Mimosas... Comme le président de la République, qui a rejoint le fort de Brégançon fin juillet, Élisabeth Borne a opté pour des vacances dans le Var. À une (grande) différence près: la stratégie de communication, la Première ministre se montrant beaucoup beaucoup plus discrète.

Officiellement, impossible de connaître son lieu de résidence. "Pour différentes raisons, on ne communique pas ce genre de renseignements", répond Matignon mais selon nos informations, Élisabeth Borne réside dans un lieu caché de la Provence verte. Dans une dépendance du château de l’Escarelle, plus exactement. Pas la villa Engardin de 1.000m2, avec ses sept suites, sa piscine privée de 16m de long et sa salle de fitness pour plus de 13.000 euros la semaine.

La Première ministre a réservé la villa Cinsault, une bastide en pierre récemment restaurée avec trois chambres, une petite piscine hors sol (le propriétaire n’ayant pas obtenu de permis de construire) et un barbecue à gaz. À un tarif plus raisonnable selon l’annonce: environ 3.600 euros la semaine, avec séance de dégustation de vins et "visite complète de la cave ultra moderne du vignoble ". Parmi les autres atouts mis en avant, l’absence de télévision et un cadre "immersif dans la nature, coupé des rumeurs urbaines ".

Une bouffée d’oxygène

Tout ce qu’il faut pour se remettre des sept premiers mois de l’année qui ont été plus compliqués que jamais: de la gestion chaotique de la réforme des retraites à la bataille de la composition du nouveau gouvernement en passant par les émeutes de début juillet, déclenchée après la mort du jeune Nahel, atteint par le tir d’un policier à la suite d’un refus d’obtempérer.

Au château de l’Escarelle, personne n’a souhaité nous confirmer la présence d’Élisabeth Borne. Pas étonnant: la direction a signé une clause de confidentialité. Celle qui a sauvé sa place à Matignon ne serait pas non plus sortie du domaine sécurisé pour cette hôte très particulière. Le parc de 1.000 hectares lui permet d’ailleurs de courir, l’un de ses hobbies, à l’abri des regards indiscrets.

Contacté, Matignon ressort un élément de langage saisonnier en évoquant des "vacances studieuses pour préparer les grands dossiers de la rentrée ". Autrement dit, le chantier du plein emploi et la planification écologique. En attendant, "Élisabeth Borne est attentive à la situation du pays et aux problématiques estivales, plus particulièrement la gestion des services de santé et les risques de sécheresse ", fait savoir son entourage.

Des devoirs de vacances

Depuis son lieu de villégiature, la Première ministre a déjà dû gérer un sujet bien embarrassant: l’interview dans le Journal du dimanche dorénavant dirigé par Geoffroy Lejeune (ex-rédacteur en chef de Valeurs actuelles marqué à l’extrême droite) de Sabrina Agresti-Roubach, nommée le 20 juillet secrétaire d’État à la Ville. Et ce, alors que d’autres ministres avaient clairement dénoncé le changement radical de ligne éditoriale de l’hebdomadaire.

Mis devant le fait accompli en fin de semaine dernière, les services de Matignon ont procédé à une relecture de l’entretien, comme c’est l’usage. S’en est tout de même suivi un "échange", le mot recadrage ayant été démenti, entre les différents cabinets pour rappeler "le process" ou règles à suivre à... l’avenir.

Au village de La Celle où on entend un hélicoptère survoler la zone, le maire Jacques Paul aurait bien aimé être averti de la venue d’Élisabeth Borne sur ses terres mais se dit "très honoré de son choix". Il lui lance également une invitation, celle d’assister ce jeudi à la dernière des Soirées musicales de l’abbaye: "Je sais que la Première ministre se repose, mais si elle aime la musique classique, on peut lui trouver une place".