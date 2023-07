Les spécificités monégasques défendues par le Conseil national au Sénat

Accompagnée de 7 élus, Brigitte Boccone-Pagès a conduit cette délégation au Palais du Luxembourg, les 4 et 5 juillet derniers, afin de s’entretenir avec leurs homologues sénateurs.

Logement, mobilité, santé et négociations avec l’UE

Ces échanges ont permis d’évoquer des dossiers majeurs qui intéressent aussi bien les intérêts de la France que ceux de Monaco, tels que la volonté commune de loger, autant que possible, les salariés à proximité de la Principauté, dans les communes voisines.

"Il s’agit là d’un défi permettant de répondre aux impératifs d’attractivité professionnelle de la Principauté tout en participant de manière active aux défis de la mobilité", note le Conseil national dans un communiqué.

La problématique de la mobilité entre les Alpes-Maritimes et Monaco a également été discutée, "avec l’évocation de l’amélioration de la fréquence et de la capacité des trains, de la mise en service prochaine de la nouvelle bretelle de l’A8 entre la Turbie et Beausoleil et de la demande du Conseil national d’un projet structurant d’envergure pour les années futures".

Le Conseil national en a profité pour rappeler "la qualité de l’offre de soins en Principauté qui s’adresse à un bassin de patientèle de plus de 140.000 personnes entre Monaco et les territoires voisins".

Enfin, ces réunions de travail ont également été l’occasion pour les élus monégasques de s’entretenir avec le sénateur Jean-François Rapin, président de la Commission des affaires européennes, pour évoquer les lignes rouges défendues par le Conseil national dans le cadre de la négociation en cours avec l’Union européenne.

Et le Conseil national de rappeler: "Dans une période déterminante pour l’avenir du modèle économique et social de la Principauté, les élus du Conseil national ont fait le point sur leur niveau d’informations à ce stade de la négociation. Les spécificités de la Principauté de Monaco et la défense des lignes rouges ont donc été réaffirmées à cette occasion, avec une convergence de vues entre les représentants du Conseil national et ceux du Sénat."