Les sept moments clés du G7 de Biarritz qui s'est achevé lundi

L'Amazonie, urgence

Il est 21h jeudi, à deux jours du coup d'envoi du G7, quand Emmanuel Macron bouleverse d'un tweet catastrophe l'ordre du jour. "Notre maison brûle. Littéralement. C'est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence".

Éteindre les feux en Amazonie devient une priorité du sommet et un test de son efficacité. En clôture de la réunion de Biarritz, le G7 décide de débloquer des fonds pour envoyer des bombardiers d'eau sur la forêt et d'un plan à long terme pour reboiser. L'action sur le terrain montrera ou non l'efficacité de cet engagement.

Un déjeuner impromptu

Samedi midi, avant le début du sommet, Donald Trump arrive à Biarritz. Emmanuel Macron l'invite aussitôt pour un déjeuner non annoncé. Les deux hommes passent deux heures à discuter, aplanissant d'avance plusieurs différends.

L'entretien paye: les deux hommes trouvent un accord sur la taxe française sur les Gafa et surtout sur l'Iran, convenant ensemble d'organiser une rencontre Trump-Rohani.

Première rencontre Trump-Bojo

Dimanche matin, la première rencontre entre Donald Trump et le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson n'a pas bouleversé la donne. L'Américain l'adoube comme "l'homme de la situation" pour mener le Brexit et lui promet un grand accord commercial.

Un Iranien inattendu





