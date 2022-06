Les présidents de parlement des petits États d’Europe sont réunis à Monaco: on vous explique pourquoi

C’était à New York, au siège de l’ONU en 2005, qu’il avait proposé l’idée de réunir les parlementaires de neufs des plus Petits États d’Europe pour échanger sur des problématiques communes.

"L’hospitalité de la Principauté"

Entre une série d’échanges, de tables rondes et de conférences, les délégations ont pu découvrir la Principauté, ses institutions et ses monuments. Une visite du Palais princier et du Musée océanographique est prévue aujourd’hui. "C’est une vocation particulière de la Principauté, qui est celle de l’accueil et de l’hospitalité. C’est autour de l’hospitalité dans tous les sens du terme que s’est construit le modèle économique et social monégasque", a souligné le prince Albert II ce lundi matin, en souhaitant la bienvenue aux parlementaires européens présents pour ouvrir les échanges.

Des échanges polarisés autour de trois thématiques: l’attractivité des petits états, les enseignements de la crise Covid pour l’avenir, la place des femmes dans la vie politique et dans la société de différents pays.

Une dernière thématique tenant particulièrement à cœur au souverain, comme il l’a noté dans son discours, "en attestent les récentes nominations auxquelles j’ai procédé dans les plus hautes instances de l’état".

Un regard tourné vers l’Ukraine

Sur le fond, la conférence œuvre pour l’amitié et la coopération entre les petites nations d’Europe, leurs élus et leurs populations. Le postulat de départ de ce rendez-vous insufflé par la Principauté en 2006.

Sans oublier que la réunion démarrait alors qu’un conflit géopolitique sévit en Ukraine, sur le sol européen. "Face à la guerre, aux bombardements et aux drames humains qui se déroulent sous nos yeux, notre devoir d’humain est d’en appeler sans relâche à un cessez-le-feu et au retrait des forces russes et de soutenir toutes les initiatives qui visent à soulager le peuple ukrainien", a estimé Stéphane Valéri, le président du Conseil national en ouvrant la séance. "Et puis il y a un devoir plus spécifique qui nous rassemble, celui d’en appeler au respect de la souveraineté, du droit international, au respect de l’intégrité de l’expression d’un peuple qui a choisi ses élus et entend rester maître de son destin. Notre devoir est de défendre l’état de droit".