"Les négociations doivent aboutir" en 2023 pour Monaco: les confidences d'Isabelle Costa, nouvelle Haut commissaire aux Affaires européennes

Entamé en 2015, le processus de négociation entre Monaco et l’Union européenne pour conclure un accord d’association doit trouver une issue avant la fin de l’année 2023. L’objectif est ambitieux. Il a été fixé par la Commission européenne qui souhaite finaliser ces négociations en cours depuis huit ans avec les trois petits pays du continent européen : Andorre, Saint-Marin et Monaco.

En Principauté, l’éventualité d’un rapprochement avec le système européen est autant espérée que redoutée. Et la question fait régulièrement débat, des tables du marché de la Condamine aux bancs du Conseil national.

Le 26 janvier dernier, le prince Albert II a annoncé la création d’un poste de Haut commissaire aux Affaires européennes pour encadrer les échanges avec Bruxelles. Et l’a confié à Isabelle Costa. Un rôle-clé dans une année décisive, endossé par celle qui était en charge de la cellule Europe au sein du gouvernement depuis 2016 avant de rejoindre le cabinet princier en qualité de conseillère en janvier 2022.

Une étape qu’elle qualifie "d’expérience forte, au cœur de la prise de décision" de laquelle elle ne s’éloigne pas totalement. Car à la manœuvre de ces négociations, elle gardera l’écoute du Palais princier. Lors de son voyage à Bruxelles il y a quelques jours pour se présenter aux autorités européennes, Isabelle Costa était d’ailleurs accompagnée du chef du cabinet du souverain, Laurent Anselmi, venu montrer à la Commission européenne, le soutien des plus hautes autorités de la Principauté à cette négociation.

Le souverain vous a confié la tâche de poursuivre la négociation d’un accord d’association avec l’Union européenne. Comment s’articule votre rôle de Haut commissaire?



Le choix a été fait de me nommer sous la responsabilité du ministre d’État avec des compétences interministérielles puisque la négociation concerne l’ensemble des départements. Une organisation existait depuis l’ouverture des négociations en 2015 avec la cellule Europe, qui fonctionne bien, se maintient et prépare les dossiers de négociations en concertation avec les différents départements et la direction des Affaires juridiques. L’accord d’association porte sur l’ensemble des secteurs du marché intérieur. C’est une négociation qui prend nécessairement du temps. Les huit années n’ont pas été inutiles pour examiner et approfondir avec l’Union européenne l’ensemble des points que nous devons envisager dans le cadre de cet accord. Et en Belgique, l’ambassadeur de Monaco, Frédéric Labarrere, est le relais direct et quotidien auprès des institutions européennes.

Qui sont, justement, vos interlocuteurs à Bruxelles?

Ils ont changé. En 2015, il s’agissait du service européen pour l’action extérieure et depuis le début de l’année 2022, le sujet a été transféré au secrétariat général de la Commission européenne. Le vice-président, Maros Sefcovic, s’occupe de notre négociation. Et cette même entité traite avec Andorre et Saint-Marin, ainsi qu’avec la Suisse et le Royaume-Uni. Ce qui démontre une véritable impulsion politique au sein de la Commission européenne. Maros Sefcovic s’est vraiment emparé du sujet et souhaite conclure cet accord dans ses grandes lignes avant la fin de l’année 2023. Puisqu’en 2024, il y aura les élections du Parlement européen.

Quel est le rôle de la France dans ce processus de négociation?

La France est un partenaire privilégié et nous soutient. Depuis 150 ans, notre système conventionnel et nos rapports d’amitié et de coopération avec la France ont organisé la prospérité de Monaco. Aujourd’hui, les relations bilatérales sont basées sur un système de conventions qui datent des années soixante. Mais la France n’est plus la France du général de Gaulle. Elle a transféré une partie de ses compétences à l’Union européenne, et donc n’est plus en capacité de pouvoir régler nos relations commerciales, en matière de transport par exemple. C’est pour cela qu’elle nous accompagne dans ce processus. Nous avons examiné ensemble ces conventions bilatérales pour déterminer celles qui sont pertinentes et doivent être maintenues dans l’accord d’association et celles qui doivent évoluer. Une réflexion est aussi en cours pour conclure de nouvelles conventions bilatérales. Et sur ces questions, nous avons des réunions très régulières avec les autorités françaises.

En décembre dernier, le ministre d’État avait reçu à Monaco, aux côtés de Gilles Tonelli qui conduisait à l’époque les négociations, les négociateurs pour Saint-Marin (Antonella Benedettini) et Landry Riba (Andorre). Photo Stéphane Danna/Dir’Com’.

Monaco s’est toujours construit avec des cadres de coopération avec ses voisins Le projet d’accord d’association soulève beaucoup de défiance dans le pays. La pédagogie sera nécessaire? On peut comprendre les craintes et les peurs qui peuvent s’exprimer. La communication, le dialogue avec les Institutions et le secteur privé sont des points importants que je souhaite développer. Depuis l’ouverture de négociations en 2015, le Conseil national est tenu régulièrement informé de l’avancée des échanges. Ce sera le cas encore avec la nouvelle assemblée. L’accord est-il inéluctable? L’Union européenne a souhaité conclure un accord avec Andorre, Monaco et Saint-Marin, puisqu’avec ces trois pays de petite dimension territoriale, insérés dans le territoire européen, il n’y avait pas de cadre stable, politique, économique et juridique commun. L’objectif général est de supprimer toutes les entraves que nos opérateurs économiques et les ressortissants de la Principauté pourraient connaître dans leurs interactions avec l’ensemble des États membres. L’Union européenne est une construction juridique qui a imposé ses normes dans l’ensemble des activités économiques. Et, de plus en plus, on se trouve en difficulté parce que nos conventions bilatérales avec la France ne suffisent pas pour pouvoir exporter nos marchandises avec l’UE. Monaco s’est toujours construit avec des cadres de coopération avec ses grands voisins. Il semble naturel d’accepter la proposition de l’UE de discuter avec elle pour pouvoir envisager ce cadre commun de relations avec notre principal partenaire économique et politique. C’est pourquoi le ministre d’État a mandaté une équipe pour fournir une étude affichant les conséquences d’un non-accord? Les résultats de cette étude, qui a pour objectif d’évaluer les conséquences d’un non-accord, seront connus fin mai et sont très attendus. Il faut envisager les difficultés qui seraient celles de la Principauté dans dix ou vingt ans en l’absence d’un accord d’association. Sur le plan économique, juridique. Cela pourrait créer des complications dans l’échange numérique de nos données, par exemple, où nous avons besoin d’une reconnaissance de niveau de protection adéquat des données personnelles.

Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne. Photo Dylan Meiffret.