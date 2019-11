Les médaillés du 11-Novembre

Comme c’est la tradition, le maire Jean-Claude Guibal a remis un certain nombre de médailles du travail dans la salle de réception de l’Hôtel de ville, à l’issue des cérémonies du 11-Novembre.

Employés communaux :

Médaille communale d’argent

Philippe Truchi

Médaille communale Vermeil

Stéphane Barré, Marie-France Hill, Martine Jean, Eric Muratore, Christine Prevost et Janick Vial.

Médaille communale Or

Charles Parodi, Bruno Salciccia.

Dans le secteur privé :

Médaille Argent

Frédéric Alberti, Christophe Barale, Hubert Biolchi (+ Médailles Vermeil et Or) ; Alain Birraldacci, Christophe Breut, Jean-Marie Brunot, Stéphane Falciani, Mortimer Fossiez, Piergiorgio Fusetti, Bernadette Hernandez (+ Médailles Vermeil et Or) ; Karim Majeri, Sandrine Pollet, Stéphanie Rapuc, Michael Russo-Mure, Céline Roussineau, Alexandra Roux et Isabelle Wendling.

Médaille Vermeil

Valérie Dallet, Claudie Debailleul, Pierre Dutripon, Véronique Gueye (+ Médaille Or) ; Karine Lecestre, Claude Sicaud et Mohamed Slimani.

Médaille Or

Frédérique Naret, Jean-Paul Pedace (+ Médaille Grand-Or) ; Carole Russo.

Médaille Grand-Or

Patrick Behague, Isabelle Pelletier et Pierre Rubino.