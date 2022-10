Les maires de l’arrière-pays sont-ils privés de pouvoir par Nice?

Le maire laurentin, Joseph Segura, lui, monte officiellement en défense de la Métropole: "On peut s’étonner de la volonté supposée de la députée d’Intorni qui prétend vouloir placer les maires au cœur de la gouvernance métropolitaine alors qu’elle a elle-même orchestré la démission en cascade de la Métropole de six élus de sa commune de Rimplas, dont le nouveau maire, pour conserver son propre poste. Charité bien ordonnée commence par soi-même".

Et de balancer: " Christian Estrosi organise sa Métropole, il fait sa petite tambouille et écarte progressivement les maires". Riposte, anonyme, et cinglante du camp d’en face: "Quand madame d’Intorni est vice-présidente, ça lui va. Mais quand elle ne l’est plus, ça lui pose problème".

Tout comme l’adjoint de Christian Estrosi, fraîchement élu député, Philippe Pradal (Horizons) et, selon nos sources mais sans confirmation, la sénatrice Patricia Demas (LR), l’adjoint niçois en charge de la Sécurité Anthony Borré et le maire de Saint-Laurent-du-Var Joseph Ségura renonceraient à leurs places.

"Dans toutes les communes où j’ai été reçu, ça s’est bien passé , bat en brèche Gaël Nofri. Ma présence montrait le soutien et la solidarité de la Métropole aux commun es. Plusieurs maires, notamment ceux d’Ilonse, de Clans m’ont envoyé des messages de remerciements. Sauf à Rimplas, où il y a eu un petit mouvement d’humeur: on inaugurait des millions d’euros de travaux sur la commune mais j’étais interdit de séjour. A Rimplas, tout le monde doit obéir à Christelle d’Intorni..."

Le maire de Tourrettes-Levens, Bertrand Gasiglia a organisé dans sa commune, il y a quelques semaines, une soirée avec le TNN. Et il "a été étonné de voir débarquer l'adjoint de Nice en charge des routes". L'édile hausse les épaules: "Pour du Marivaux, l'adjoint à la Culture niçois peut-être j'aurais compris mais là...". L'élu n'est pas le seul à avoir "accueilli" cet été, bon an mal an, l'invité surprise Gaël Nofri. "Durant les fêtes patronales, le président de la Métropole a refusé que les maires représentent la Métropole sur leurs propres communes. [Il] a dépêché un élu niçois, pour le représenter (..) Au-delà de l'affront fait aux maires devant leurs populations, le message envoyé par le président de la Métropole est sans équivoque: les maires ne représentent plus la Métropole", attaque Christelle D'Intorni.