Les jeunes élus monégasques présentent 17 projets pour le bien-être à l'école

17 pistes pour renforcer le bien-être à l’école

Cette proposition de résolution porte un intitulé aussi ambitieux que primordial: elle vise "à renforcer le développement harmonieux de l’élève en Principauté".

"Nous passons la plupart de notre temps à l’école pour étudier mais aussi pour y développer des relations et des contacts humains, note Charlotte Granero, la rapporteuse. Le bien-être et notre épanouissement dans le cadre scolaire ont donc été au centre de nos réflexions."

Résultat: 17 pistes pour améliorer encore le quotidien des élèves monégasques ont été portées à la connaissance du Conseil national.

Pour le bien-être au quotidien

En matière de bien-être de l’élève au quotidien, les jeunes se sont d’abord attardés sur l’organisation du temps en classe.

Parmi les possibilités d’amélioration: "Mieux agencer les emplois du temps sur la semaine afin d’éviter les journées trop chargées, mieux coordonner les devoirs du soir entre les matières pour qu’ils ne soient pas concentrés sur les mêmes périodes, intégrer du temps d’étude personnel dans l’emploi du temps et favoriser une plus grande alternance entre cours et activités y compris sur une même journée".

Du bénévolat

et un nouveau système de notation

De façon plus globale, ils aimeraient généraliser les stages professionnels en Seconde à tous les élèves "d’une durée supérieure à deux semaines", multiplier les sorties scolaires mais aussi adapter le système de notation à l’évolution des sociétés avec "d’avantage d’oral, de QCM, etc."

Afin de développer les liens sociaux, ils appellent à "favoriser les liens entre niveaux de classe en développant un système de parrainage ou des activités communes », « multiplier les échanges scolaires internationaux", "faire participer les élèves à davantage d’actions bénévoles".

Enfin, de façon plus pragmatique, ils plaident pour que chaque élève puisse, s’il le souhaite, "disposer de son espace tel qu’un casier personnel pour alléger le poids des cartables" et réexaminer les horaires de ramassage scolaire.

Pour une éducation inclusive

Attachés au respect de l’égalité des chances pour tous les enfants, y compris ceux à besoins éducatifs particuliers, les conseillères et conseillers juniors se sont penchés sur la question.

En ressortent quatre axes de travail principaux: "Réfléchir à une pédagogie différenciée pour prendre en compte la singularité de chaque élève, développer des formes de soutien variées le plus tôt possible, valoriser toutes formes d’interactions sur les parcours d’apprentissage, personnaliser au mieux le parcours scolaire et l’orientation de chacun."

De son côté, la Direction de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports en fait déjà beaucoup pour répondre aux besoins spécifiques de certains élèves avec des classes adaptées à tous les niveaux du parcours scolaire mais aussi de nombreuses sessions de cours de soutien.