Les images marquantes du second tour des municipales à Menton

À Menton, la guerre fratricide pour briguer la mairie aura eu lieu avant l’émergence d’un triumvirat. Avec, pour remplacer César et consorts, trois candidats de droite bien décidés à se démarquer. Chacun optant pour une stratégie et une image différentes.

Et à la fin, c’est Yves Juhel qui gagne. Qui re-gagne, plus précisément, après un premier vote organisé au sein du conseil municipal en novembre dernier. Face aux Mentonnais cette fois-ci, il remporte 43,11% des suffrages et fait nettement mieux que dimanche dernier avec 4.722 voix (contre 3.806 il y a une semaine).

On vous résume le scrutin de cette élection partielle en 8 images.