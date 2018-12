Les femmes fonctionnaires et agents de l'Etat reconnues "chefs de foyer" à Monaco

Le projet de loi voté lundi soir à l'unanimité des conseillers nationaux présents permettra, dès janvier, aux femmes fonctionnaires et agents de l'État et de la commune de devenir "chefs de foyer". "Je me réjouis du consensus, sur ce sujet, entre le gouvernement et le conseil national", a souligné le président Stéphane Valeri.

"Plus de 530 femmes sont potentiellement concernées", soulignait ce mardi le conseiller de gouvernement-ministre des Affaires Sociales et la Santé Didier Gamerdinger.

Un statut qui va leur permettre de prétendre aux allocations familiales ainsi que de la couverture maladie pour leurs ayants-droits. Dans le cas des familles où le conjoint relève de la Sécurité sociale française ou des...