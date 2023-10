Le budget rectificatif 2023 de Monaco adopté avec une voix pour et.... 22 abstentions

À l’heure de conclure, ce mercredi, un débat particulièrement orageux autour de l’étude du budget rectificatif, les élus ont mis le gouvernement au pied du mur. Sur les 23 conseillères et conseillers nationaux présents dans l’hémicycle: vingt-deux se sont abstenus au moment du vote. Seule une voix a permis au texte d’être adopté: celle de Brigitte Boccone-Pagès.

Pourtant au diapason du concerto de reproches formulées par ses collègues au gouvernement, la présidente du Conseil national a choisi cette option pragmatique pour ne pas déséquilibrer les institutions. Sans pour autant être l’arbre qui cache la forêt. "Nous ne pouvons plus continuer comme cela", a-t-elle averti le ministre d’État, Pierre Dartout, "nous ne sommes plus à la recherche d’ajustements. Il faut clairement changer de paradigme. Nous voulons voir plus loin, plus juste, en étant des élus pragmatiques et responsables".

Ambiance tendue ce mercredi soir dans l’hémicycle, où les élus devaient se prononcer sur le budget rectifié de l’état pour l’année 2023. Photo Jean-François Ottonello.

L’affaire du centre commercial pour déclencheur

Sur le papier, l’étude de ce texte aurait pu bien se passer. Les évolutions prévisionnelles entre le primitif et le rectificatif en 2023 se trouvaient majorées mais équilibrées: des recettes en hausse de 9% (2,20 milliards) contre des dépenses en hausse de 9% également (2,19 milliards). Soit un excédent de 10,1 millions d’euros.

Mais l’annonce du gouvernement lundi soir en séance publique de revoir le projet de restructuration du centre commercial de Fontvieille, d’une manière moins ambitieuse que prévu a mis le feu aux poudres au cœur d’échanges déjà crispés pour ce premier texte budgétaire étudié par les élus investis en février dernier.

L’argument du centre commercial est revenu dans la bouche de tous les élus ou presque pour motiver leur abstention face au projet de loi dans le climat grave, incarné et parfois surjoué, pour faire montre d’une opposition consistante face au gouvernement.

Visage fermé pendant la litanie, le ministre d’État n’a pris la parole qu’au terme de cette charge. "J’enregistre ce qui a été dit avec gravité, mais je considère que nous pouvons bien travailler ensemble. Je suis ouvert au dialogue et notre volonté d’agir dans l’intérêt supérieur de la Principauté est totale", a rappelé le chef du gouvernement princier. Marquant tout de même sa surprise: "Nous n’avons jamais parlé d’abandon concernant le centre commercial de Fontvieille, nous voulons réfléchir à redéfinir le projet".

Si la finalité du vote (1 voix pour, 22 absentions) ne déséquilibre pas les institutions et permet d’acter le budget rectifié de l’état pour l’année 2023, elle redéfinit quand même la suite du calendrier de la Haute assemblée. La présidente du Conseil national a fait savoir que dans l’état, les élus n’étudieraient pas le budget primitif 2024, dont le texte a déjà été déposé par le gouvernement au Conseil national.

Un budget primitif à revoir

"Il faut savoir dire stop", a estimé Brigitte Boccone-Pagès, "le primitif déposé n’est clairement pas recevable et encore moins à la lumière de nos débats". Réclamant à l’équipe gouvernementale un nouveau texte "mis à jour et accompagné d’un programme triennal d’équipements publics où ne figureront pas toutes les opérations dont les travaux ne seront pas entamés au cours de l’année 2024". Plaidant aussi pour une opération domaniale de 100 logements neufs pour 2026 et une approche globale urgente sur la mobilité.

De facto, la présidente a pris la décision d’annuler ce mercredi soir la commission plénière d’étude du budget primitif 2024 qui devait se tenir à l’issue du vote. "Nous reviendrons vers vous dans des conditions que nous définirons" a répondu le ministre d’État, forcé à ce que ses équipes revoient leur copie dans un délai restreint, le vote du budget primitif intervenant à la mi-décembre.

Une opposition des élus à l’adopter pourrait provoquer une crise institutionnelle. Situation qui n’est, pour l’heure, pas à l’ordre du jour. "Nous jetons une bouteille à la mer pour que le gouvernement définisse un cap qui prépare l’avenir de nos enfants", espère Brigitte Boccone-Pagès, "pour repartir du bon pied, sur de bonnes bases".