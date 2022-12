Les élus monégasques valident le budget de l'Etat pour 2023, mais attendent plus en termes de qualité de vie

La soirée de ce jeudi n’a pas fait exception. "Le besoin d’anticipation est de plus en plus fort car le monde va de plus en plus vite. Pour anticiper, il faut décider. Et je vous le redis ce soir, Monsieur le Ministre, c’est maintenant qu’il faut décider pour engager les grands projets de demain. Le temps des études est terminé", a répété fermement la présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès, à l’attention du Ministre d’État, Pierre Dartout.

La qualité de vie en étendard

Dans l’hémicycle, le budget primitif 2023, excédentaire de plus de 9,10 millions d’euros* (programmes compris), a pour autant connu un épilogue heureux puisque voté à la majorité. Sept élus se sont positionnés "contre"**, marquant leur désapprobation face aux "effets d’annonces" du gouvernement.

"Les concessions consenties par le gouvernement ou les annonces qui ont été faites au cours des débats budgétaires pourraient être de nature à faire pencher la balance vers un vote favorable de ma part. Les promesses c’est bien, mais les tenir, c’est encore mieux", a ainsi argumenté Thomas Brezzo.

Car outre le vote d’un budget pour l’avenir du pays, la séance publique de ce jeudi soir avait une saveur particulière pour l’hémicycle. Celle de la fin de cinq années d’un mandat soucieux de la qualité de vie des Monégasques.

"Après 5 ans d’échanges, je suis déçue du bilan relatif à la qualité de vie et plus précisément relatif à la mobilité. Nous avons les moyens d’être exemplaires en la matière, j’ai le sentiment que ce qu’il nous manque c’est la volonté", a déploré Karen Aliprendi.

Des avancées notables

La grande majorité des élus a cependant souligné les avancées notables obtenues pendant le mandat écoulé, touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19.

Citons pêle-mêle: l’accompagnement du gouvernement dans les divers plans de relance de l’économie, la défense du pouvoir d’achat, la confirmation de la déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé, le Conseil national des jeunes, l’ouverture effective début 2023 du Centre d’Accueil de Jour situé à Beausoleil, les engagements pris en manière de droit des femmes et sur le sujet de l’égalité, la création de Monaco Boost, entre autres…

Mais aussi: "Nous avons redressé la situation catastrophique du logement que nous avons trouvée en arrivant", a dit Balthazar Seydoux, même si les élus regrettent que les programmes prennent du retard. "Symboliquement le premier bail dans la nouvelle Tour Elsa a été signé il y a trois jours. Ce n’est que le début de centaines d’attributions qui ont commencé en juin et vont se poursuivre toute l’année prochaine", s’est félicité Franck Lobono. "Beaucoup a été fait, nous pouvons terminer ce mandat avec le sentiment du devoir accompli", a estimé Brigitte Boccone-Pagès.

Les conseillères et conseillers nationaux attendent à présent d’aller plus loin, dans la perspective d’une année 2023 qui promet déjà de nombreux défis. "La situation économique et énergétique n’est pas encore stabilisée, l’inflation est toujours là, et donc les projections économiques pour 2023 nécessitent la plus grande attention", a rappelé Balthazar Seydoux.

Et Brigitte Boccone-Pagès de conclure, à l’adresse de l’exécutif: "Vous nous trouverez toujours à vos côtés pour faire avancer ensemble les meilleures politiques publiques possible pour notre pays, pour les Monégasques et pour les Résidents".

*Les recettes sont estimées à 2.03 milliards d’euros (+7,5% par rapport au budget primitif 2022) et les dépenses à 2,02 milliards d’euros (+7,2%).

**Ont voté contre: Fabrice Notari, Daniel Boeri, Nathalie Amoratti-Blanc, Thomas Brezzo, Guillaume Rose, Karen Aliprendi et Marie-Noëlle Gibelli.