Les élus LR azuréens boudent le nouveau parti de Renaud Muselier

Si certains jugent que la politique est trop présente dans notre pays, ce n’est assurément pas l’avis de Renaud Muselier. Le président de la Région Sud lancera son nouveau parti le 14 octobre à Marseille. Il a publié mercredi soir une tribune, cosignée par 216 élus, pour préciser les motivations de sa démarche.

Après une énumération un brin emphatique des atouts de ce territoire "béni des dieux", "terre d’excellence [où] nous avons vraiment tout", il annonce la couleur : "Sur le terrain, le bouleversement de la vie politique lors des dernières élections crée un espace politique nouveau. [...] Les militants cherchent un moyen de s’engager et vont toujours là où ils voient de nobles causes."

Faire cohabiter les sensibilités

"Aujourd’hui", poursuit le texte, "nous apportons cette réponse politique en fondant [...] “Nos territoires d’abord”, un nouveau parti 100 % régional pour nos projets, nos grandes causes et pour l’avenir collectif de nos cinq millions de concitoyens. Chacun y est le bienvenu [...]. Chacun est libre d’avoir une double appartenance, nationale et locale, quelle qu’elle soit en dehors des extrêmes. [...] Ça permet de garantir ce qui est essentiel à nos yeux : le respect des convictions de chacun dans le parti régional."

Le leader marseillais insiste sur ce dernier point : "Ce parti n’aura jamais vocation à s’exprimer lors des élections nationales. Mais chacun est libre de s’engager individuellement."

Joint mercredi matin par téléphone, Renaud Muselier détaille sa pensée : "Au sein de ma majorité, onze composantes politiques cohabitent en parfaite intelligence. Pourquoi ne pourrait-on pas travailler ensemble, avec la même efficacité, en dehors de l’hémicycle régional ? Lorsqu’on défend la lavande au niveau européen, il n’y a pas de différences entre nous."

"Ginésy est coincé par Ciotti"

Parmi les élus, "membres fondateurs" du parti et cosignataires du manifeste, figurent pêle-mêle des maires, députés, sénateurs, présidents de métropole et de conseil départemental.

Mais à l’intérieur de ce bel ensemble, si le Var est largement représenté, les élus Républicains des Alpes-Maritimes brillent par leur absence. Pas l’ombre d’un parlementaire LR sur la photo de famille. "Je le regrette", soupire le président du conseil régional. "Ils sont dans une démarche nationale, ils cherchent à prendre le pouvoir. Je les laisse faire…"

Parmi les six présidents de conseil départemental, un seul n’a pas répondu à l’invitation : le maralpin Charles Ange Ginésy.

"Je ne vais pas faire semblant d’être étonné", sourit le Marseillais. "Ginésy est coincé par [Eric] Ciotti. Mais cela ne m’empêchera pas de travailler avec lui, comme on l’a fait pour le Campus des métiers ou pour la Ligne nouvelle."

Charles Ange Ginésy, de son côté, a justifié son choix en deux phrases : "Je pense que par souci de clarté et pour la plus grande compréhension des électeurs, on ne peut adhérer qu’à un seul parti. Et je suis membre depuis longtemps des Républicains."

Improbable rencontre

La liste des signataires ménage quelques surprises. Christian Estrosi, maire de Nice, y côtoie Jean-Marc Governatori, vice-président de "L’Écologie au centre", qui a ferraillé contre lui lors des dernières municipales.

"Lorsque M. Governatori fait des propositions intéressantes sur les circuits courts ou sur les voies de bus sur l’autoroute, cela ne pose aucun problème à M. Estrosi", balaye le patron de la Région Sud. "On peut apaiser et élever le débat ; c’est ce que nous allons faire dans les prochains mois."