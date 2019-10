Les élus de Monaco veulent limiter le nombre de Monégasques... Bientôt 20 ans pour obtenir la nationalité?

C’était cinq, puis dix et maintenant vingt ans! Pour acquérir la nationalité monégasque, il va bientôt falloir attendre les noces de porcelaine. C’est en tout cas ce que souhaitent l’ensemble des conseillers nationaux pour limiter le nombre de Monégasques.

Le 17 octobre dernier, en séance publique du Conseil national, le président Stéphane Valeri a fait une brève présentation de la proposition de loi n°244 relative à la transmission de la nationalité par le mariage.

Lui, premier signataire de ce texte, a pris soin d’expliquer la démarche engagée qui porte, on le sait bien, sur un sujet sensible. Sensible mais "particulièrement important pour l’avenir de notre communauté nationale", a d’emblée lancé le président.

Stéphane Valeri a d’abord fait un rappel en chiffres. Sur un territoire de 2 km2, "alors que l'on comptait environ 3.000 Monégasques en 1950, la communauté nationale comporte 9326 nationaux au 31 décembre 2018, soit un nombre multiplié par plus de trois en moins de 70 ans. L'analyse de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (Imsee) projette, en l’état de la loi actuelle, que, d'ici 50 ans, la Principauté pourrait compter 14 700 nationaux, soit une augmentation de 62% de leur nombre."

Préserver un modèle social exceptionnel

C’est presque mathématique: si le nombre de Monégasques dépasse un seuil critique, il ne sera plus possible de les loger, de leur assurer un emploi et des aides sociales multiples selon le modèle actuel.

"Notre modèle social, voulu par nos Princes, mis en œuvre par le Gouvernement, et renforcé régulièrement ces dernières décennies par l’action du Conseil national, est exemplaire. Il repose notamment sur l’accès de tous les Monégasques dont la situation le justifie à un logement à loyer modéré, correspondant à leurs besoins, sur un accès prioritaire à des emplois de qualité, ainsi que sur le soutien remarquable apporté par l’État aux compatriotes, qui peuvent connaître des situations difficiles à certains moments de leur vie (handicap, chômage, maladie notamment). Il faut regarder la vérité en face en élus responsables: ce modèle nécessite de l’espace et il a un coût important pour le budget de l’État. Notre devoir aujourd’hui, c’est d’anticiper, en ayant le courage de prendre une position claire, afin de pérenniser ce modèle pour les générations futures."

de 5 à 10 ans de mariage en 2011

Allonger la durée de mariage nécessaire pour obtenir la nationalité monégasque, c’est en fait doubler ce qui avait déjà été doublé en 2011, par la loi n°1387.

À l’époque, le vote du projet de loi s’inscrivait dans une démarche visant plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Car jusqu’alors, seul les époux pouvaient transmettre leur nationalité après cinq ans de mariage! La loi n°1387 se justifiait donc pleinement par l’évolution nécessaire en termes d’égalité des droits. "Malgré les récentes évolutions, le droit monégasque de la nationalité continue de comporter certaines inégalités manifestes, notamment entre les hommes et les femmes, expliquait en résumé le législateur. En effet, une femme de nationalité monégasque est dans l’impossibilité de transmettre cette nationalité à son mari, lequel ne peut devenir monégasque qu’après naturalisation.

Le projet de loi entend corriger cette situation. Ce faisant, le délai exigé comme condition de cette transmission se trouve porté à dix ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Étant donné que la nationalité obtenue par mariage ne peut elle-même être transmise au conjoint ou aux enfants, le projet de loi érige le cumul de nationalités en principe et soumet l’acquisition de la nationalité monégasque par mariage à l’engagement de ne pas perdre sa nationalité d’origine.

Les hypothèses d’apatridie se trouvent ainsi écartées conformément aux engagements internationaux de la Principauté."