5 questions pour tout comprendre aux élections municipales de Vintimille

Dans un pays où les élections municipales sont toujours partielles, bon nombre d’Italiens ont été appelés aux urnes, dimanche et lundi derniers, pour élire les maires de 595 municipalités (sur près de 8000 communes au total).

Parmi eux, les électeurs de Vintimille, invités à renouveler leur conseil municipal pour cinq ans.

Au niveau national, cette élection a valeur de test pour la nouvelle présidente d’extrême droite du Conseil des ministres, Giorgia Meloni. Mais aussi pour le Parti démocrate, qui entend bien remporter des communes qui lui avaient échappé aux dernières élections, via la constitution de solides coalitions. Au niveau local également, les enjeux sont réels. Explications.

1. Pourquoi cette élection est importante?

Pour une raison toute simple: Vintimille n’a plus de maire depuis juin 2022. Lorsque Gaetano Scullino a dû démissionner, après une série de départs au sein du conseil (parmi lesquels des anciens alliés), c’est un commissaire préfectoral qui a été nommé pour gérer les affaires courantes. En la personne de Samuele De Lucia, ancien chef de cabinet de la préfecture de Massa et de Carrare. Près d’un an après le coup de théâtre politique, il était temps pour les citoyens de retrouver un chef.

2. Comment se déroule un tel scrutin en Italie?

Pour comprendre le fonctionnement des élections municipales italiennes, direction le site du Sénat… français. Ce dernier s’étant attaché à réaliser une étude comparée des modes de scrutin entre pays. Où il est donc expliqué que "dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 15.000 habitants, un scrutin majoritaire de liste s’applique, avec une possibilité de second tour".

"Le bulletin de vote présente le nom des candidats à la charge de maire et, en dessous, la ou les listes soutenant ce candidat, avec un espace blanc permettant d’exprimer un éventuel vote préférentiel en faveur d’un ou deux candidats au conseil municipal.

Si l’électeur trace un signe uniquement sur le nom d’un candidat au poste de maire, son vote est attribué uniquement à ce candidat et à aucune liste candidate au conseil municipal.

Si l’électeur trace un signe sur le nom d’un candidat à la mairie et sur l’étiquette d’une liste, son vote est comptabilisé à la fois pour ce candidat et la liste.

Le vote disjoint, en faveur d’une liste qui n’est pas liée au candidat à la mairie, est possible. Un second tour est organisé lorsqu’aucun candidat à la mairie n’a obtenu la majorité absolue des voix dès le premier tour."

3. Qui étaient les candidats?

Ils étaient au nombre de six : deux femmes, et quatre hommes.

La candidate de centre gauche Maria Spinosi portait les couleurs de la liste "Vintimille progressiste". Parmi ses préoccupations : la protection de la ressource en eau, de l’environnement et du territoire.

Candidate des listes "Vintimille au cœur" et de la "Fédération civique", Tiziana Panetta, s’était montrée favorable à un centre d’accueil pour les migrants. Et plus largement pour une vision sociale de la gestion communale.

Roberto Parodi était soutenu par la liste "Frontaliers" - dont le nom nomme d’emblée le ton. L’homme ayant beaucoup misé sur les liens avec la France lors de sa campagne.

L’ancien conseiller municipal Gabriele Sismondini représentait quatre listes, dont le Parti démocrate. On notera, dans son programme, le souhait d’œuvrer pour que la population ait un travail (grâce à la France voisine, notamment), ou encore pour qu’elle puisse se loger plus facilement. Sur son compte Instagram, l’homme cite tout naturellement La Divine comédie de Dante: "Point n’avez été faits pour vivre comme des brutes, mais pour rechercher la vertu et la connaissance".

L’ancien député Flavio di Muro, qui a exercé ce mandat de 2018 à 2022, se présentait comme un candidat de centre droit. Soutenu par cinq listes, parmi lesquelles les très droitistes Ligue du nord, Forza italia (le parti de Silvio Berlusconi) et Fratelli d’Italia (celui de Giorgia Meloni).

Il a été le maire de la ville de 2007 à 2012, puis de 2019 à 2022. Contraint à démissionner, Gaetano Scullino souhaitait récupérer son siège en axant sa campagne autour du développement de la ville.

4. Qui pour s’affronter au second tour?

Dans un peu moins de deux semaines, les électeurs devront choisir entre deux hommes. Seuls Flavio Di Muro (qui a obtenu 37,99% des voix) et Gabriele Sismondini (28,9%) se sont en effet qualifiés au second tour. Représentant les deux grandes forces en présence au niveau national.

Quand on voit l’écart entre les deux candidats, la logique serait de penser que Di Muro l’emportera. Mais dans les faits, un sévère report de voix pourrait être en faveur de l’homme de gauche. Car celle qui est arrivée sur la troisième marche du podium n’est autre que Tiziana Panetta (12,52%).

L’ancien maire Gaetano Scullino - autrefois soutenu par la Ligue - est certes en embuscafe avec 10,22% des votes, à ceci près que la hache de guerre a été déterrée entre Di Muro et lui en 2022...

Au lendemain du premier tour, les deux hommes encore en lice se sont fendus d’une réaction sur Facebook. Di Muro rejetant la vision du Parti démocrate, "une proposition que nous avons déjà expérimentée dans le passé et que nous ne voudrions pas répéter". Sismondini appelant au rassemblement: "Il est temps de regarder vers l’avenir et d’oublier les vieux ‘personnalismes’qui ont réduit notre ville à cet état."

5. Des élections suivies?

Le site officiel des élections italiennes est formel: sur les 21.457 inscrits à Vintimille, seuls 11.202 électeurs ont glissé un bulletin dans l’urne. Le taux de participation atteint péniblement les 52,21%.

Le désaveu de la politique locale n’est pas l’apanage des Français…