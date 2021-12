Les démissions chez Les Républicains continuent derrière Christian Estrosi

Que vont faire les autres ex-Républicains? "Pour l’instant, ils quittent LR", répond-on dans l’entourage de Christian Estrosi. Une source interne sourit: "La consigne, c’est de suivre le chef." Et prendre la casaque "Édouard Philippe".

La deuxième adjointe Anne Ramos, qui avait rompu avec Jacques Peyrat en 2008 avant de rejoindre Estrosi, et Françoise Monier, déléguée aux seniors, claquent la porte des Républicains à leur tour. Et ce n’est pas fini. Pascal Condomitti, ex-délégué national et départemental du parti de Christian Jacob, élu de la majorité municipale depuis 2020 et Agnès Rampal, déléguée aux relations avec les rapatriés à Nice, s’apprêtent à faire de même.

Après Philippe Pradal, l’ex-maire de Nice (1), qui a plié bagage sans tambour ni trompette bien avant le premier tour de la primaire LR; après Anthony Borré, le premier adjoint tout-puissant et son collègue Pierre-Paul Léonelli également patron de la majorité régionale, carapatés dès l’annonce mercredi dernier de la première place d’Éric Ciotti au 1er tour de la primaire; et après la nouvelle salve d’élus "estrosistes" lundi soir (2), d’autres "déserteurs" grossissent les rangs depuis mardi.

La liste des conseillers municipaux et adjoints de Christian Estrosi, en approche de la Macronie, qui quittent le navire LR qu’ils estiment "trop ciottisé" - comprendre "zemmourisé", s’allonge encore.

Dominique Estrosi-Sassone et Marine Brenier soutiennent toujours Valérie Pécresse, la candidate de leur parti Les Républicains.

Et puis, Marine Brenier, la députée LR de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, véritable "bébé Estrosi" qui en fait sa candidate dans "sa" circonscription lorsqu’il a été touché par le cumul des mandats. "Je ne quitte pas les Républicains, c’est une certitude. Et je me réjouis de la candidature de Valérie Pécresse ", appuie-t-elle. Résistera-t-elle à la pression?

Par ailleurs, sur le territoire métropolitain, si Joseph Segura, le maire de Saint-Laurent-du-Var, a jeté sa carte LR, son voisin et homologue cagnois, Louis Nègre, président délégué de la Métropole Nice Côte d’Azur, ne dévie pas. "Il n’a pas changé, il reste chez LR", tranche son directeur de cabinet.

Vingt LR qui s’éteignent au conseil municipal de Nice et un autre qui s’éveille… peut-être. L’adjoint au maire de Nice Gaël Nofri, ex-proche du Front national et qui a accueilli Eric Zemmour lors de son meeting à Nice en septembre, a demandé le soutien des Républicains dans le but de se présenter aux législatives.

1. Lorsque Christian Estrosi était président de la Région.

2. Quinze adjoints et conseillers municipaux niçois ont annoncé leur démission de LR ainsi que le maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Ségura et son premier adjoint, Thomas Berettoni (lire nos éditions d’hier).