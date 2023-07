Les communistes des Alpes-Maritimes dénoncent la "sortie de route" du conseiller départemental LR Sébastien Olharan lors d’un discours à Contes

"Rare inélégance", "rupture de l’usage protocolaire et des règles de la bienséance républicaine", "diatribe réactionnaire et victimaire".

Les mots employés dans le communiqué de la Fédération du Parti communiste français des Alpes-Maritimes du 25 juillet sont forts. Ils visent la "sortie de route" de Sébastien Olharan. Mais qu’a fait le maire de Breil-sur-Roya et conseiller départemental Les Républicains (LR) de la vallée du Paillon?

"On n’a jamais eu le moindre incident"

Il faut remonter au 22 juillet. Sébastien Olharan est invité à Contes lors d’un hommage rendu au résistant Charles Alunni et du lancement de la fête patronale de la Sainte-Marie-Madeleine. Le jeune élu de droite se voit tendre le micro après le discours du maire communiste Francis Tujague. Il évoque deux sujets, abordés juste avant par l’édile: le futur du collège surpeuplé de la commune et les déplacements problématiques dans la vallée.

Francis Tujague n’a pas apprécié "le ton et le contenu" de l’allocution de ce proche d’Éric Ciotti qui lui a ravi ce canton, qu’il tenait depuis 1996, lors de la dernière élection départementale. "Il a dit qu’on voulait imposer un collège à Drap puis s’est défendu des promesses de campagne qu’il avait fait sur les déplacements", précise-t-il. "Je voyais des gens qui faisaient la tronche, évoque-t-il. J’étais obligé de reprendre le micro et de lui dire qu’ici ‘‘on vous donne la parole, on vous la donnera toujours mais je considère qu’il y a une façon de le dire’’. Ce n’est pas une réunion politique." Et l’élu de PCF d’appuyer: "On a eu Estrosi comme député, ça ne s’est jamais passé comme ça. On n’a jamais eu le moindre incident."

"Je n’ai attaqué personne"

"Je n’ai attaqué personne, se défend le conseiller départemental. Je n’ai fait que donner mon avis sur des sujets sur lesquels le maire était allé et il est tout à fait entendable. Si je n’avais dit que des conneries, je n’aurais pas été pris au sérieux. Je pense que c’était du bon sens et que ça a fait réfléchir."

Sur le nouveau collège des Paillons : "J’ai entendu dire que j’étais contre la construction d’un collège à Drap. C’est faux. Je me pose d’abord la question. Pour moi il faut retravailler intelligemment la carte scolaire pour répartir les effectifs entre Contes et L’Escarène." Quant aux déplacements dans les Paillons : "Je comprends que ça l’embête car c’est sur ce sujet qu’il a perdu les élections. Mais on n’a jamais dit qu’on allait régler le pb dans les 6 mois. Personne n’y est arrivé en 30 ans."

Même si les deux élus se sont entretenus, en coulisse, après cette brouille, le maire de la Roya "n’a pas du tout compris la réaction" de l’édile du Paillon. "Qu’est-ce que j’ai dit qui posait problème? Je n’ai eu aucune réponse concrète", pointe-t-il. Selon lui "M. Tujague n’a pas l’habitude que, dans sa propre commune, il y ait un homme politique qui exprime une opinion différente de la sienne."

Après l’incident, Sébastien Olharan, sentant sûrement le malaise, avait publié une série de tweets pour justifier ses propos. Le maire de Contes les a trouvés "plutôt apaisants".