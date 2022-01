Les chaînes Monaco Info et Monte-Carlo Riviera pourront cohabiter, selon Laurent Anselmi

En tant que ministre, vous avez récemment signé l’adhésion de Monaco au réseau TV5 Monde et la nouvelle chaîne publique Monte-Carlo Riviera émettra à partir de septembre 2022, comment sera-t-elle financée ?

On va essayer de développer des sources propres de financement dans les deux ans qui viennent. Nous sommes encore dans le processus de création mais désormais Monaco apparaît sur la page de TV5 Monde. C’est un succès de souveraineté pour la Principauté d’intégrer ce qui est la troisième chaîne au monde, la chaîne de l’ONU. Toute ma carrière mon aspiration a été de porter la Principauté vers des standards plus élevés de l’État de droit, impartial et vertueux. Et la création de cette chaîne de service public s’inscrit dans ce parcours parce qu’elle va satisfaire à toutes les exigences mondiales sur l’indépendance des lignes éditoriales et des JRI (journalistes reporter d’images). Il y aura d’ailleurs une commission d’éthique. Plusieurs textes sont encore dans les tuyaux mais vous verrez qu’on aura une véritable chaîne de service public satisfactoire de toutes ces exigences.

Une chaîne qui pourra cohabiter avec l’actuelle chaîne du gouvernement Monaco Info ?

Oui, les deux chemineront côte à côte.



L’indépendance éditoriale prévue au cahier des charges de TV5 Monde ne fait donc pas obstacle à ce que des personnes passent d’une chaîne à l’autre ?

Non. Il peut y avoir des passerelles et aussi des productions faites par Monaco Info reprises sur Monte-Carlo Riviera. Tout ça se réglera sur le terrain et puis au bout de quelques années on verra ce qu’il en est. Le journal de Monaco Info est un format spécifique, mais il n’y a pas de problème de personnes, c’est clair. Simplement, le lien juridique avec la nouvelle chaîne sera sans doute différent, avec d’autres exigences.



Avant même d’avoir des sources de financement propres (sponsoring, publicité…) il conviendra d’inscrire des lignes au budget de l’État pour financer ce projet…

Il y a déjà des deniers publics mais nous souhaitons développer à côté des sources de financement de manière à alléger la charge budgétaire. Ce projet participe de cette transformation de la Principauté que le Prince appelle de ses vœux et en termes d’attractivité ce n’est pas anodin non plus.