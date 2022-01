Les candidats à l'élection municipale de Menton dévoilent leur programme pour les jeunes de la commune

Yves Juhel, "Menton pour tous"

Nous installerons à proximité de la gare SNCF un espace d’accueil pour les startups et les télétravailleurs. Tous les organismes en charge de l’emploi seront regroupés en un seul et unique lieu afin de faciliter les démarches administratives et la relation avec les entreprises. Pour eux, je ferai de Menton une ville connectée en offrant un accès à l’internet gratuit sur tout notre territoire."

Une ville ne peut pas se passer de ses jeunes. Il faut non seulement les garder, les retenir et les recevoir. Je m’engage pour cela à leur réunir toutes les conditions qui leur permettront de travailler en restant à Menton.

Pour les sportifs, de nouveaux équipements verront le jour: city stade dans l’écoquartier Aroma, skate park en ville et construction d’un gymnase au Val d’Anaud. La pratique du sport doit être encouragée et l’accès aux infrastructures facilité. Je pense aux plages sur lesquelles je ferai des aménagements saisonniers (Water Party).

Comme je l’ai annoncé, un cinéma multiplexe et un centre aquatique et de loisirs (bowling, trampoline, tables de billard, réalité virtuelle) seront implantés dans l’Espace Rondelli. Menton a vocation à recevoir davantage de spectacles et de festivals. Nous accueillerons également des évènements de e-Sport et de Gaming.

Je m’engage à favoriser le retour d’un disco-bar et à encourager la diffusion de la musique en ville. La fête a toute sa place à Menton. Je compte m’appuyer sur les représentants de la scène musicale mentonnaise (groupes, DJ...) et leur ouvrir les portes de nos installations municipales. Et si la grande musique a su trouver sa place à Menton, je souhaite que l’été des concerts s’organisent tout en veillant à la tranquillité des Mentonnais.

"Les jeunes que j’ai rencontrés ont en commun d’attendre de la municipalité deux choses: de l’écoute et de la considération. C’est pourquoi je veux apporter à chaque jeune une réponse tout au long de son parcours de vie. A la crèche, à l’école ou au stade. Et plus tard, les accompagner pour se loger et trouver un emploi.

Sandra Paire, "Unis pour menton"

"Menton ne cesse de rajeunir. C’est pourquoi, après avoir créé un service Jeunesse et plusieurs événements réussis (Pass Vacances, Forum de l’emploi, Salon du jeu ou des Youtubeurs), nous irons plus loin en proposant une offre pensée pour les jeunes au quotidien.

Nous installerons des Points d’accueil et d’écoute, un Observatoire de la jeunesse afin d’évaluer leurs besoins, et rénoverons le Bureau information jeunesse.

Nous proposerons des "colos apprenantes", un Centre jeunes en plein air, une ferme pédagogique, et un lieu de rencontres (café-détente) aux Sablettes.

Nous développerons une offre de spectacles (jeunes talents ou artistes célèbres), un salon des usages numériques et du livre Jeunesse, ainsi qu’une Maison des cultures, pour y pratiquer des activités musicales ou du spectacle vivant.

L’emploi des jeunes en priorité

L’emploi des jeunes sera une priorité: nous créerons un Centre d’apprentissage, une "école de la deuxième chance", un foyer des jeunes travailleurs et un chantier d’insertion.

Nous lancerons une opération "1.000 emplois pour les jeunes". Nous les aiderons à financer des séjours linguistiques et à se loger avec 80 studios et F2 pour jeunes actifs, en plus de résidences étudiantes.

Nous soutiendrons la participation citoyenne avec un "budget participatif" et un conseil municipal des jeunes pour qu’ils proposent et votent des projets.

Enfin, nous développerons une carte "jeunes", qui donnera accès à des aides au logement, au permis de conduire, à des offres culturelles et sportives gratuites, ainsi qu’au transport en commun et à la location de vélos électriques.

Plus largement, nous agirons pour la petite enfance avec de nouvelles structures d’accueil et des horaires adaptés, une "maison des 1.000 premiers jours" accompagnant les nouveaux parents. En matière d’éducation, avec plus d’un million d’euros de travaux chaque année pour les écoles , nous favoriserons la sécurité et la santé de nos enfants, des produits locaux pour les repas bio, des ateliers écoresponsables, et la prévention renforcée du harcèlement."

Le programme est à retrouver sur la page Facebook "Unis pour Menton avec Sandra Paire"