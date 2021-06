Les abstentionnistes? "Mon réservoir de voix"... A La Seyne, Thierry Mariani poursuit sa campagne

Didier Loisel et André Delacourte, qui militent en faveur du projet de Cité de la Mer à La Seyne, cherchaient une tribune pour le faire connaître. Projet qui transformerait des terrains de feu les chantiers navals en parc à thème sur la Méditerranée, avec sous-marin à visiter, aquarium virtuel, conférences, etc.

Thierry Mariani, candidat RN aux régionales, les a rencontrés jeudi 24 juin, sur le site, à proximité du CFA des métiers de la Mer. "Ce projet nous intéresse, si on est élus. On en saura plus la semaine prochaine... On souhaite booster les activités autour de la mer." Le candidat évoque alors un projet de lycée de la mer, qui pourrait se greffer sur la Cité de la Mer. "Je ne vous fais aucune promesse" précise-t-il toutefois.

"Tout le monde se rallie à Muselier"

Très vite, il enchaîne sur des thèmes plus chauds de la campagne, comme les 66% d’abstentionnistes du premier tour: "C’est mon réservoir de voix. Cette fois, ces électeurs peuvent changer les choses. Ils pourront bomber le torse et dire c’est nous!"

À propos des quelques colistiers de la liste Debout le France qui ont annoncé qu’ils voteraient pour lui, il se contente de dire: "C’est une bonne nouvelle" mais critique la galaxie des Républicains, En Marche, EELV, PC... qui soutiennent son adversaire LR Renaud Muselier.

"Tout le monde se rallie à lui. C’est le laboratoire de tous ceux qui veulent que rien ne bouge. Il ne lui manque plus que le soutien de François Hollande. Renaud Muselier dit qu’il présentera les propositions de la gauche en conseil régional. J’attends que la gauche lui demande de présenter une délibération pour accueillir les migrants d’Aquarius."