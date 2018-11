Les 7 points à retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur Europe 1

Emmanuel Macron a accordé un entretien à Europe 1 diffusé mardi matin.

LES LEÇONS DE LA GRANDE GUERRE

"Ce que nous vivons aujourd'hui et que nous pensons acquis pour l'éternité est précaire. La première Guerre mondiale, c'est dix millions de morts au total. On a gagné la guerre, mais on a perdu la paix. Cela nous enseigne l'absurdité de ces conflits, l'absurdité du nationalisme belliqueux".

LE PARALLÈLE AVEC LES ANNÉES 30

"Je n'exagère en rien. Regardons le monde tel qu'il est. Les nationalismes ne sont-ils pas là ? On semble s'être habitué. Il est là le FN, il est monté. L'Europe est fracturée par la montée des nationalismes. Nous avons besoin de ne pas faire bégayer l'histoire et d'avoir une Europe plus forte. La paix et la prospérité dans laquelle vivent l'Europe depuis soixante-dix ans, c'est une parenthèse enchantée."

LES ELECTIONS EUROPÉENNES

"Ces élections vont permettre de voir quels sont les projets européens. On ne protège pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne et si on a pas une Europe qui sache protéger ses entreprises, ses travailleurs face aux géants du numérique".

LE PRIX DES CARBURANTS

"Je ne demande pas aux Français de changer de mode de vie. Oui, les prix des carburants augmentent, mais c'est en très grande partie en raison de la hausse du pétrole. Le gouvernement augmente les taxes pour réduire l'écart entre le diesel et le sans-plomb qui ne se justifie plus. Est-ce qu'il se trompe ? Non. On doit moins taxer le travail et davantage taxer la pollution. Une fois qu'on a dit ça, je souhaite qu'on bouge un peu. Il faut aider les plus modestes, ceux qui doivent prendre la voiture tous les jours pour aller travailler. Nous devons améliorer le chèque énergie et travailler avec les collectivités locales et les employeurs pour aider ces gens-là."

LE MOUVEMENT DU 17 NOVEMBRE

"J'entends les colères légitimes, mais il y a beaucoup de gens qui veulent simplement tout bloquer. Il faut pouvoir apporter des réponses indépendamment de tout mouvement dans lequel s'agrègent toutes les formes de démagogie".

LE RYTHME DES REFORMES

"Le gouvernement conduit une politique fidèle aux engagements que j'ai pris. Nous sommes confrontés au temps. Les Français voient que leur quotidien ne change pas assez vite. On ne se contente pas de s'attaquer aux effets, mais aussi aux causes. Il faut savoir tenir."

L'AFFAIRE BENALLA

"C'est un jeune homme qui m'a accompagné durant la campagne et à qui j'ai confié un rôle officiel à l'Elysée. J'ai eu confiance en lui. Il a fait une faute le 1er mai dernier, pour laquelle il a été sanctionné. Je ne savais même pas qu'il était observateur ce jour-là. L'Elysée n'a rien caché. Beaucoup de choses qui ont été dites se sont avérées fausses. Est-ce qu'il mérite d'être traité comme le plus grand criminel en liberté ?".