Les 6 points à retenir du conseil municipal

Mardi soir, les élus de Sospel se sont réunis à l’occasion du conseil municipal. A cette occasion, plusieurs thèmes ont été abordés.

Certaines maisons sont très exposées aux risques de glissement de terrain, après l’effondrement de la route qui a coupé du monde les quartiers de Sainte-Sabine et de Béroulf. L’état de catastrophe naturelle a été reconnu, et aucun moyen technique raisonnable et pérenne ne permet aujourd’hui de protéger ces habitations. La commune proposera leur rachat à l’amiable avec un financement par le fond Barnier. Les riverains concernés rencontreront le maire, Marie-Christine Thouret, lundi prochain.

Située dans le quartier du Piaon, la petite chapelle datant de 1727 est en très mauvais état, couverte de graffitis... L’association « Le cercle du Patrimoine » souhaite s’y installer quelque temps pour la rénover, et sauver ce bijou du patrimoine historique.

Le Département et la mairie ont signé une convention avec le collège de Sospel pour que les artistes participant aux Baroquiales puissent loger à l’internat le temps des festivités.4. Un livre à paraître sur Sospel

Les éditions du Rocher publieront bientôt une bande dessinée pour adolescents, sur le thème de notre patrimoine militaire, avec pour sujet principal la ligne Maginot, qui passe par Sospel. La mairie a voté à l’unanimité pour signer une convention avec l’éditeur, afin d’acheter 125 exemplaires de l’œuvre. Ceux-ci pourraient être mis à disposition des établissements scolaires, ou pourquoi pas, être offerts aux collégiens obtenant une mention au brevet.

Le site de l’ancienne usine à broyer les ordures situé à l’Agaisen nécessite une sécurisation des falaises. Une convention avec des entreprises permettra le confortement par apport de terre et de blocs rocheux.

Le projet de PLH a été soumis aux communes membres du conseil communautaire fin avril. Ce dernier doit inspirer le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de chaque ville. C’est un diagnostic très complet sur les types de ménages, de logements, et leur état, sur le territoire, avec des pistes pour améliorer la gestion du logement urbain. Son but est de lutter contre les situations d’habitats indignes, de développer l’accessibilité des logements, et d’assurer un rythme de construction suffisant pour l’évolution démographique de la commune.

Elisabeth Clouard