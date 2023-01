Les 4 temps forts des vœux du maire de Monaco

Ce jeudi matin un peu avant les vœux de la Sûreté publique, le maire de Monaco, George Marsan, a formulé les siens pour la nouvelle année à la presse. Il s’est réjoui que cette dernière s’avère plurielle dans sa cité et a souhaité que cette pluralité perdure. Celui qui est élu depuis 1991 a en outre évoqué ce qui a été entrepris avec son équipe au cours du mandat actuel tout en insistant sur les projets qui vont aboutir cette année. Voici les quatre points à retenir de cette cérémonie.

Toujours plus de places en crèche

Après la crèche Testimonio II, le Palais Honoria. Dotée de 50 berceaux et d’une équipe de 20 personnes, la crèche Testimonio II a accueilli les premiers bébés en janvier. La structure, très attendue dans le quartier, est réservée aux occupants des deux tours et, plus globalement, aux résidents des secteurs Saint-Roman et Larvotto.

La crèche du Palais Honoria, quant à elle, devrait elle aussi ouvrir ses portes en 2023. Elle proposera 30 berceaux. Avec ces deux crèches, la mairie devrait augmenter sa capacité d’accueil de plus de 15%, et répondre par quartier aux demandes des familles.

Les grands travaux qui se finalisent

Dans six mois, l’espace de vie destiné aux seniors au sein de la villa Lamartine devrait être livré. Cette maison de ville, totalement rénovée, située au 19 boulevard Princesse-Charlotte, accueillera notamment le club « Le Temps de vivre ». Il s’agit aussi de proposer un lieu de vie, de culture, d’animations et de loisirs tout en permettant par la suite une utilisation intergénérationnelle. Un projet de quelque sept millions d’euros.

Ce n’est pas tout. Parmi les chantiers qui seront livrés cette année, notons aussi les locaux commerciaux au Larvotto et sur le port, appartenant à la commune et en cours de réhabilitation. Enfin, la réhabilitation complète de l’espace Saint-Charles s’achève cette année.

La piscine, dotée d’une salle de sport, devrait ouvrir ses portes pour cet été. Les vestiaires du public comme ceux du personnel (ainsi que les vestiaires du personnel du marché de Monte-Carlo) sont en cours de rénovation.

Des chantiers à la mairie

Il y a ceux qui se sont achevés l’an dernier et au cours du mandat, à savoir la réfection complète du rez-de-chaussée. « Cette réhabilitation rend notre mairie attractive et agréable pour le public. La salle des mariages également. Les dorures tout comme les ornements en bois ont été rénovés en respectant les lignes initiales. »

Ce sont également 850 000 euros qui vont être investis cette année pour rénover la salle du conseil communal, où est accueilli le public lors des séances. La moquette, le mobilier, les murs vont être changés. Surtout, le matériel et le réseau informatique remplacés pour être totalement modernisés et toujours plus sécurisés. Cette modernisation de l’informatique représentera la partie principale des travaux et la plus onéreuse.

Le jumelage avec Dolceacqua se concrétise

Le maire l’a annoncé, le jumelage avec Dolceacqua sera acté en novembre. L’édile avait invité pour l’occasion son homologue italien, Fulvio Gazzola. La convention sera signée exactement 500 ans après le premier lien qui s’est noué entre les deux villes. C’est en effet le 3 novembre 1523, à Monaco dans le jardin des Orangers du Palais Grimaldi, qu’Augustin Grimaldi, évêque de Grasse et seigneur de Monaco, a présidé la cérémonie de prestation de serment des Syndics de Dolceacqua, Apricale, Isolabona et Perinaldo, fédérant le fief.

Depuis, les deux communes n’ont cessé d’entretenir des relations. Avant la signature de la convention, de nombreux événements sont à prévoir : Monaco se rendra à la fête de saint Sébastien à Dolceacqua, et Dolceacqua à fête de sainte Dévote ; courant mars, des compétitions communes de tennis, padel et de foot sont organisées ; fin avril, un regroupement de Fiat 500 (en l’honneur des 500 ans d’histoire qui lient les deux villes) est en cours de programmation à Monaco et à Dolceacqua.