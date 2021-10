L’élu écolo Governatori finance le tour de France de l’anti-pass sanitaire Oliv Oliv, en vue de la présidentielle 2022

"Il est temps de nous unir, de faire front commun, de nous concerter, de nous organiser. C’est pourquoi, avec Oliv Oliv, nous avons décidé de faire un tour de France", a posté Jérémy Clément sur sa page Facebook, le 24 octobre.

Cet ex-porte-parole des "gilets jaunes", figure du rond-point "cacahuète" à Montargis, candidat aux régionales en Centre-Val de Loire s’allie au médiatique Cagnois, Olivier Rohaut, alias Oliv Oliv, égérie des anti-pass azuréens et chroniqueur pour Cyril Hanouna dans l’émission "Touche pas à mon poste", pour "la défense des droits fondamentaux ".

Des amis du barde complotiste Lalanne

Les deux rebelles du pass ont en commun d’être proches du barde antivax Francis Lalanne. Jérémy Clément pour avoir été sur sa liste aux européennes L’Alliance jaune, Oliv Oliv pour régulièrement inviter le chanteur qui martèle "que le vaccin anti-Covid est un crime contre l’humanité".

Leur périple commence la semaine prochaine par La Touraine et les Ardennes, écrivent-ils encore sur leurs pages Facebook respectives qui comptent quelques milliers d’abonnés pour Jérémy Clément, plus de 150.000 pour Oliv Oliv. Et ils annoncent la couleur: "Face à l’urgence d’unir nos forces et de créer une confédération citoyenne, notre ami Jean-Marc Governatori nous apporte son soutien en finançant nos déplacements sur toute la France. Ça va le faire."

L’élu écolo de Nice, chef du groupe d’opposition à Christian Estrosi, "Nice écologique" confirme. Le portefeuille, c’est lui. Jean-Marc Governatori avait déjà financé la campagne des européennes de la liste emmenée par Francis Lalanne. "Le but est de créer un Podemos (1) à la française, mais pas de gauche. Un Podemos centriste, citoyen et écolo", précise l’ex-candidat à la primaire des Verts. Qui bombarde: "Ce sera une force politique bien plus puissante que tous les partis, puisqu’elle comptera bien plus de militants que n’importe lequel d’entre eux."

Le conseiller municipal écolo, coprésident de Cap Écologie, poursuit: "Nous travaillons nos axes programmatiques depuis un mois, c’est déjà bien abouti. Et notre confédération devrait être en ordre de marche pour le 15 décembre."

Président? "Moi ou un autre"

Son objectif? La présidentielle de 2022. " Jusqu’à présent les mouvements citoyens avaient quelques tares: leur émiettement et on est en train de le résoudre. Ils refusaient toute incarnation, nous avons tranché, ce sera une incarnation collective d’une dizaine de personnes dont je ferai partie. Ils manquaient de moyens, mais cette fois je suis là et je m’en occupe."

Difficile de présenter une dizaine de personnes à l’élection du président de la République: " C’est vrai, nous désignerons une seule personne mais qui sera épaulée par les autres." Et cette personne ce pourrait être... lui! "Moi ou un autre. Si ça ne tenait qu’à moi, je voudrais que ce soit une femme d’une trentaine d’années et militante."

"On peut largement gagner", indique encore l’élu Vert de Nice. Yannick Jadot, le candidat EE-LV, devra se passer de son soutien en 2022.

1. Mouvement de gauche radicale et protestaire, créé en 2014 en Espagne, issu du mouvement des Indignés.