Législatives 2022: Emmanuel Macron a toujours le vent en poupe

L’accord historique formalisant l’union à gauche n’a pas rebattu les cartes. Selon le dernier sondage Harris Interactive - Toluna pour Challenges, réalisé en partenariat avec le Groupe Nice-Matin, les députés adoubés par Emmanuel Macron obtiendraient la majorité absolue à l’Assemblée nationale : Renaissance (ex-LREM), le MoDem, Agir et Horizons décrocheraient entre 300 et 350 sièges (1).

Réunis sous la bannière de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), les proches de Jean-Luc Mélenchon pourraient arracher de 105 à 168 élus. LFI se taillerait la part du lion (60 à 80 sièges), devant EELV (20 à 35), le PS (17 à 33) et le PCF (8 à 15).

À droite, les perspectives sont en demi-teinte. Le Rassemblement national serait en mesure d’envoyer de 52 à 80 représentants au Palais Bourbon. Il décuplerait ainsi son poids politique au sein de la chambre basse du Parlement, mais n’obtiendrait pas une représentation en rapport avec le score de sa candidate à la présidentielle.

Le RN ne pourrait guère compter sur le soutien des autres formations souverainistes. Debout la France (DLF) ne placerait au mieux qu’un seul élu dans l’hémicycle, contre deux pour Reconquête !

Les Républicains et leurs alliés, de leur côté, perdraient au moins la moitié de leurs édiles actuels : les projections leur promettent entre 30 et 48 sièges – moins que LFI.

L’enquête Harris Interactive ménage, enfin, l’hypothèse de trois à sept sièges pour des candidats régionalistes ou « divers ».

Les thématiques qui « vont le plus compter dans le choix de vote au premier tour » ne changent guère. Le pouvoir d’achat arrive toujours en tête (cité par 58 % des sondés contre 60 % la semaine dernière), devant la santé (38 % contre 39 %), les retraites (37 % contre 40 %), l’immigration (29 %, stable), l’environnement et le développement durable (26 % contre 27 %). En queue de peloton figurent le nombre de fonctionnaires (5 %, stable), les propositions de développement des référendums (5 %, stable) et la décentralisation (3 %, stable).

Politique sociale : méfiance généralisée

Les enquêteurs ont également testé la confiance vis-à-vis des partis pour faire de « bonnes propositions en matière de politique sociale ». Aucun mouvement n’obtient une majorité d’appréciations positives !

Le RN et Renaissance sont ex æquo en haut du podium, avec 35 % d’opinions favorables et 60 % de défavorables, devant LFI (31 % d’avis positifs, 65 % négatifs). En bas du classement se traînent Reconquête ! (20 % positifs, 75 % négatifs) et DLF (19 % positifs, 76 % négatifs).

Harris Interactive, enfin, a testé la perception de Jean-Luc Mélenchon en tant qu’éventuel Premier ministre. Six Français sur dix (62 %) estiment qu’il ne serait pas un bon chef du gouvernement ; un peu moins de quatre sur dix (37 %) expriment un avis contraire.

1. Enquête réalisée en ligne selon la méthode des quotas du vendredi 6 au lundi 9 mai sur un échantillon de 2406 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2078 personnes inscrites sur les listes électorales. La marge d’erreur s’établit, selon le score visé, entre plus ou moins 1,4 et 2,9 points.