Législatives: le député des Français de Monaco refuse de s'effacer derrière Manuel Valls

"Ensemble", les partisans du président réélu Emmanuel Macron, a décidé d’investir l’ancien Premier ministre de François Hollande Manuel Valls pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. L'actuel député LaRem de la 5e circonscription, celle des Français de l'étranger regroupant Monaco, l'Espagne et le Portugal, a annoncé via Twitter maintenir sa candidature.