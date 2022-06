Législatives 2022: les Français de Monaco voteront dès ce dimanche

Alors que le premier tour des élections législatives est programmé le 12 juin, les Français d’Outre-mer et de l’étranger voteront plus tôt. Pour ceux de Monaco, rattachés à la 5e circonscription qui englobe aussi Andorre, l’Espagne et le Portugal, le premier acte se jouera ce dimanche dans les urnes, à l’école Saint Charles, nichée avenue Saint-Laurent (N.D.L.R.: le bureau de vote est ouvert de 8h à 19h.).

Jusqu’à ce mercredi, ils avaient la possibilité de voter par Internet pour l’un des douze candidats en lice.

Candidature dissidente

En 2017, cette échéance électorale n’avait guère suscité l’enthousiasme des électeurs français de la Principauté avec un taux d’abstention flirtant avec les 85%. D’ailleurs, lors de cette campagne marquée par la candidature dissidente du député sortant La République en marche Stéphane Vojetta, auquel a été préféré Manuel Valls, peu de candidats auront fait le déplacement en Principauté, où le vivier d’électeurs est bien moindre que la péninsule ibérique.

Auront été aperçus: Robin Fontaine, résident à Monaco; Nicolas Chamoux; Laurent Goater; et Manuel Valls, aux côtés du maire de Nice Christian Estrosi.