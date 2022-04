Législatives 2022: le territoire de Ciotti très convoité dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes

Éric Ciotti, partant pour un quatrième mandat dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes, ne sera pas facile à déboulonner. Et même le score famélique de Valérie Pécresse dans ce territoire 100% niçois, à peine plus qu’au national, n’est pas à même de faire trembler le patron de la fédération LR 06. Cela fait 15 ans qu’il fait partie des meubles.

Pourtant en maire de Nice, on s’agite. Des mois que Christian Estrosi cherche l’oiseau rare. Un candidat qui tienne la route pour porter le dossard de la majorité présidentielle, mais doté d’une bonne dose d’inconscience pour aller affronter le colosse du port. Il a d’abord pensé à Philippe Soussi, le premier des macronistes de sa majorité, seul marcheur du conseil départemental. Pas de bol, l’avocat de profession n’est "candidat à rien".

Puis, en mairie, ils ont sauté sur Olivier Bettati, lui confiant une mission sur l’avenir du port. Une fois "ripoliné" en Horizons, l’ex-proche de Marion Maréchal Le Pen, devenait le capitaine ad hoc pour cette opération. Lui qui tape à bras raccourcis depuis des mois sur Ciotti et qui se transforme en machine de guerre en campagne. Zapé. Finalement, c’est un élu LREM qui semble avoir attrapé le pompon. Graig Monetti, le chef de cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, aurait, depuis quelques jours, les faveurs municipales pour partir à l’abordage du Républicain. Certains y voient presque un cadeau fait à Ciotti...

Au PS, C’est Patrick Allemand, qui va s’y recoller. Sauf accord avec les autres forces de gauche, il devrait aussi affronter Saber Gasmi pour EE-LV.

Quant au Rassemblement national, les dirigeants veulent éviter d’envoyer un second couteau, comme en 2017. Mais est-ce que Philippe Vardon a envie de se frotter à Éric Ciotti? Ça le titille, mais il pourrait jouer la facilité et retrouver sa 3e circo, là où l’ex-identitaire s’était retrouvé au second tour face au marcheur Cédric Roussel.