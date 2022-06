Législatives 2022: "Le député précédent n’avait pas beaucoup agi", selon Laurent Goater (LR-UDI-Centriste) candidat dans la 5e circonscription des Français de l’étranger

Conseiller des Français de l’étranger depuis 2014 et président du Conseil consulaire au Portugal, Laurent Goater est l’un des douze candidats aux législatives dans la 5e circonscription des Français de l’étranger, dont dépend Monaco. Il se présente sous la bannière des Républicains, de l’UDI et des Centristes.

Pourquoi briguez-vous ce mandat de député?

C’est un parcours de vie qui me correspond aujourd’hui. Directeur des ventes d’un grand groupe industriel, je serai heureux de changer d’activité pour me consacrer à 100% à ce rôle, qui est dans ma culture. Dans cette 5e circonscription, en tant que président du conseil consulaire au Portugal, je suis l’élu LR le mieux installé, le plus crédible, avec une réelle capacité d’action.

En quoi vous démarquez-vous des onze autres candidats?

Je ne fais pas de politique nationale comme la majorité d’entre eux. Je parle des questions locales pour résoudre les préoccupations de nos compatriotes à l’étranger. Les deux députés précédents ont très peu agi en ce sens. L’autre aspect, c’est que je mets le soutien aux entrepreneurs comme un élément central du rôle de député. À Monaco, beaucoup d’entre eux ont des difficultés à fonctionner dans un contexte européen compétitif. Je serai à leur disposition et je veux décentraliser les dossiers.

Quelles problématiques locales avez-vous identifié pour les Français de Monaco?

Il y en a une évidente: la fiscalité. La CSG/CRDS sur les revenus français n’est plus perçue pour les Français habitant en Union européenne et même en Suisse. Elle l’est pour les Français de Monaco, ce qui est totalement injuste. Il faut se battre pour qu’elle ne le soit plus. Je constate aussi qu’il y a des questions très complexes sur le calcul des retraites, notamment pour les nombreux commerçants français s’installant à Monaco. Il faut négocier un accord. On souhaite aussi que les associations de souvenir à Monaco soient mieux soutenues.