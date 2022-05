Législatives 2022: la principauté de Monaco dans le viseur de Manuel Valls?

Et si Manuel Valls faisait son retour sur la scène politique française à... Monaco? C'est fort probable. Selon des informations du Figaro, l'ancien Premier ministre socialiste, désormais fervent supporter d'Emmanuel Macron, devrait être investi par la majorité présidentielle pour les prochaines élections législatives dans la 5e circonscription des Français de l'étranger.

Cette circonscription comprend l'Espagne, le Portugal... mais aussi la Principauté de Monaco.

"Très probable et très possible".

En cas de victoire, l'ancien socialiste pourrait faire son retour à l'Assemblée nationale. En 2017, il avait été réélu député de la première circonscription de l’Essonne avant de quitter son siège, un an et demi plus tard en octobre 2018 pour se présenter ensuite aux élections municipales à Barcelone.

D'après le Parisien, citant des sources internes à LREM, la candidature de Manuel Valls dans cette circonscription des Français de l'étranger est "très probable et très possible".