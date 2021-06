"Le variant Delta va nous préoccuper", prévient le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal

Ce mercredi matin 23 juin, Gabriel Attal était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Au menu, crise sanitaire, économie, élections régionales et élection présidentielle.

sur Le variant delta

Environ 60% plus contagieux que le variant dit "britannique", le variant Delta est rapidement devenu dominant dans certains pays, dont le Royaume-Uni. Et forcément, "il va nous préoccuper" et fait l'objet d'"une vigilance absolue", a affirmé le porte-parole du gouvernement.

"On voit que cela va très vite. C'est pour cela qu'en France, le déconfinement se fait étape par étape" a-t-il appuyé. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, il représente 90% des nouvelles contaminations.

Selon les autorités sanitaires britanniques, sur 53.163 personnes infectées par le variant Delta, 35.521 personnes, soit 67% des cas, n'étaient pas du tout vaccinés. Face à ce constat, pour Gabriel Attal, "notre seule arme, c'est la vaccination".

Pourquoi ces dates pour la présidentielle?

Les dates de la prochaine élection présidentielle ont été dévoilées. Elles devraient se dérouler les 10 et 24 avril 2022, mais cela reste à confirmer, selon le porte-parole.

Pourquoi se dérouleront-elles plus tôt que d'habitude. "Car il y a le 1er et le 8 mai, qui tombent des dimanches" a expliqué le membre du gouvernement. L'objectif est simple: "avoir le plus grand nombre d'électeurs possibles".

sur Les régionales

L'abstention est un sujet sensible après le taux record de 68% affiché le week-end dernier au premier tour des élections régionales et départementales. "Je crois que l'on peut dire qu'effectivement, la démocratie est malade" confiait alors Gabriel Attal ce mercredi matin. Ajoutant qu"une modernisation des institutions et du système de vote" est nécessaire pour éviter la répétition d'un tel scénario, notamment à la présidentielle, parce que selon lui, "il faut convaincre les gens d'aller voter plutôt que de les forcer". Avant de conclure: "Lorsqu'on s'abstient, on ne fait pas de choix, ce sont les autres qui le font pour nous".

Sur la débâcle LREM aux régionales? "On a du boulot en termes d'implantation locale. On n'existait pas en 2015", a-t-il lâché.

sur L'assurance chômage

Autre sujet abordé par Jean-Jacques Bourdon lors de son interview avec le porte-parole du gouvernement ce mercredi matin, l'assurance chômage, dont l'application des nouvelles règles de calculs a été suspendue par le Conseil d'Etat, alors qu'elle aurait dû entrer en vigueur le 1er juillet.

Un énième report qui semble agacer le gouvernement. "En France, nous sommes les champions d'Europe des contrats courts et c'est un sujet de précarisation. Il faut lutter contre ça et avoir des contrats plus robustes et plus longs. On doit être mieux rémunéré quand on travaille que quand on est au chômage." a martelé Gabriel Attal.

Une réforme qui devrait toutefois entrer en vigueur avant la fin de l'année.

La question de la réforme des retraites a également été abordée. Le message porté par le gouvernement semble être le suivant: il va falloir travailler plus, car l'espérance de vie s'allonge. Mais aucune décision ne semble avoir été prise pour l'instant concernant cette réforme lourdement critiquée.