Le tour de France cycliste de l'ambassadeur suisse fait escale à Monaco

D’ordinaire sur le Rocher, un diplomate circule avec une berline portant sur le capot le drapeau de son pays. Roberto Balzaretti, lui, même s’il portait le costume cravate, à fait son arrivée en Principauté ce jeudi à vélo.

L’ambassadeur suisse en France et à Monaco faisait une escale en Principauté dans son tour de France cycliste entamé depuis le printemps 2022. Douze étapes d’un programme baptisé "En route avec la Suisse" dans plusieurs régions de l’Hexagone, à la rencontre de celles et ceux qui façonnent la relation bilatérale franco-suisse.

Cette dernière étape de l’année a démarré à Marseille le 21 novembre, est passée par les Chantiers Navals de La Ciotat présidés par un Suisse notamment et par les usines de deux parfumeurs grassois propriétés de groupes helvètes.

"Nous avons pu aussi pédaler sur la Corniche de l’Esterel depuis Saint-Raphaël, c’était magnifique" souligne l’ambassadeur arrivé mercredi soir en Principauté pour partager hier matin un moment avec le souverain avant un colloque au Centre scientifique entre experts de Suisse et de Monaco sur la recherche polaire pour trouver les contours d’un partenariat pour l’Agenda 2030.

"Montrer l’attachement de la Suisse à l’innovation et à la durabilité"

"Avec Monaco, nous avons une convergence de valeurs et d’intérêts très forte sur les questions environnementales et nous pouvons le montrer de manière utile. Ce tour à vélo pouvant être un petit déclic".

La démarche de Roberto Balzaretti ayant en effet - et surtout - un reflet environnemental.

"Le choix du moyen de transport, souligne l’attachement de la Suisse à l’innovation et à la durabilité. C’est un vélo de course avec une assistance électrique légère, développée par l’entreprise suisse Maxon" détaille-t-il, "avec l’idée de parcourir le territoire lentement. On fait du 30/35 km/h quand on va vite. À cette vitesse, on sent le territoire de manière très différente".

De nouvelles étapes sont planifiées en 2023 pour continuer à fortifier la relation franco-suisse.