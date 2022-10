Le sénateur des Alpes-Maritimes Philippe Tabarot va "enquêter" sur la nomination de Jean Castex à la RATP

Jean Castex à la tête de la RATP? C'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron mais tout n'est pas fait. Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis favorable malgré des réserves, l'ancien Premier ministre devra toutefois être entendu et approuvé par des commissions dédiées au secteur des transports au Parlement.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avait rendu mardi 19 octobre, un avis favorable à ce projet de nomination de Jean Castex, tout en émettant quelques réserves, au titre des fonctions passées de ce dernier dans le cadre de "l'ouverture à la concurrence des transports publics en Ile-de-France".

L'ancien chef du gouvernement devra ainsi "s'abstenir de toute démarche, y compris de représentation d'intérêts", auprès de ceux de ses anciens ministres toujours en poste, ou auprès des "services qui étaient placés sous son autorité directe", durant trois ans, selon l'avis de la HATVP.

Au lendemain du rendu de l'avis de la HATVP, le président du Sénat Gérard Larcher (LR) avait évoqué "un empêchement" au vu des conditions posées par cette dernière. "La décision de la Haute autorité ressemble à une procédure, on dirait en vieux français 'd'empêchement'", a-t-il déclaré à franceinfo, ce qui "n'est pas sans poser naturellement pour le fonctionnement de la RATP demain un certain nombre de sujets".

La nomination de Jean Castex peut-être être "retoquée"?

Comme dit plus haut, sa nomination n'est pas entièrement actée. L'ancien Premier ministre devra obtenir le feu vert des commissions dédiées au secteur des transports au Sénat et à l'Assemblée Nationale. La décision du chef de l'État ne peut, selon l'article 13 de la Constitution, être refusée que lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission de l'Assemblée et du Sénat représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

¨Pour Gérard Larcher, cette nomination est néanmoins un "bon choix". "Clairement il a l'estime", a-t-il dit. Mais "ça devient extrêmement complexe", a-t-il estimé quand la HATVP l'oblige à "s'abstenir de toute démarche, y compris de représentation d'intérêts", auprès de ceux de ses anciens ministres toujours en poste, ou auprès des "services qui étaient placés sous son autorité directe", durant trois ans.

Respecter la neutralité de l'administration dans le cadre d'une ouverture progressive à la concurrence

Concrètement, les anciens ministres de M. Castex encore en poste sont aussi cruciaux pour le dirigeant d'une entreprise de transports publics que le ministre des Finances Bruno Le Maire ou celui délégué aux Transports, Clément Beaune. En revanche, le ministre de tutelle de ce dernier, Christophe Béchu, chargé du portefeuille de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, n'a appartenu à aucun gouvernement Castex.

"En émettant des réserves, la Haute Autorité n'a pas interdit tout contact de M. Castex avec ses anciens ministres, mais toute démarche de sa propre initiative", a précisé la HATVP à l'AFP. Il s'agit, a-t-elle expliqué de "respecter la neutralité de l'administration dans le cadre d'une ouverture progressive à la concurrence". En tant que PDG de la RATP, il pourrait "répondre à toute sollicitation des membres du gouvernement", a encore ajouté la même source.

La RATP exploite en Ile-de-France 330 lignes de bus, 16 lignes de métro, 9 lignes de tramways et une partie des lignes A et B du RER. Elle connaît actuellement toutes les peines du monde pour maintenir un service complet, sur fond d'absentéisme, de difficultés de recrutement ou d'ouverture à la concurrence.