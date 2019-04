Certains arrivent avec des fleurs... Les membres du Rotary Club de Beausoleil et sa présidente Roselyne Tricetti sont venus avec... un olivier et son message de paix. L’olivier, un olea europaea a été planté sur le site du Devens lors d’une petite cérémonie en présence du maire Gérard Spinelli.

Planter un arbre est toujours un acte émouvant que les personnalités présentes, dont les gouverneurs Philippe Tricetti et Philippe Raffin, avaient souhaité partager avec les nouvelles générations. Des enfants du centre de loisirs de Beausoleil étaient venus participer à la plantation, fruit d’un don fait à la ville par le Rotary de Beausoleil, Roquebrune, Cap-d’Ail, La Turbie. Une opération menée par les jardiniers de la ville, accompagnés de Lucien Bella, adjoint à l’environnement. « Nous souhaitons revégétaliser le Devens. La ville de Beausoleil remercie les membres du Rotary et sa présidente pour ce geste, leur amitié et leur fidèle contribution à Beausoleil. » Un signe aussi de longévité, puisque l’olivier peut vivre des siècles.