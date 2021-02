Le procès en destitution de Trump s'ouvre ce mardi, l'ancien président est accusé d'"incitation à l'insurrection" dans l'assaut meurtrier du Capitole

C'est un débat juridique sur la constitutionnalité du procès qui occupera son ouverture mardi: chaque camp aura deux heures pour livrer ses arguments et les sénateurs voteront ensuite pour dire s'ils se jugent compétents.

Ce point est au coeur de l'argumentaire des avocats de Donald Trump, Me David Schoen et Bruce Castor, pour qui il est "absurde et anticonstitutionnel de mener un procès en destitution contre un simple citoyen". Un argument repris par de nombreux sénateurs républicains.

"Ces dernières semaines, la droite a cherché un refuge, une façon de s'opposer à la condamnation de Donald Trump sans avoir à exprimer un jugement sur sa conduite, afin d'éviter de se mettre à dos les partisans du président, tout en évitant de justifier sa conduite à l'évidence méprisable, anti-patriotique et anti-démocratique", a tonné lundi le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

C'est la première fois qu'un ex-président américain est jugé en destitution. Le 13 janvier, le magnat de l'immobilier était déjà devenu le premier président à être frappé deux fois par une mise en accusation ("impeachment") à la Chambre des représentants, après une première procédure pour "abus de pouvoir" dans l'affaire ukrainienne. Il avait été acquitté début 2020.

Dans leur argumentaire livré lundi, les "procureurs" démocrates ont cité des "preuves accablantes" de la culpabilité du milliardaire, responsable selon eux de "la pire violation de la Constitution jamais commise par un président américain".