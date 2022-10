Le prince Albert II sur les traces de son trisaïeul à Lisbonne et aux Açores

En 2022, aux quatre coins de la planète, le prince Albert II a rendu hommage au prince Albert Ier, disparu il y a un siècle après avoir marqué de son empreinte le monde de l’exploration et de l’océanographie. Du 13 au 16 octobre, le souverain monégasque s’est rendu dans la péninsule ibérique pour commémorer, à nouveau, son trisaïeul.

Les deux premiers jours de ce déplacement, dévolus au Portugal, ont débuté dans l’archipel des Açores. C’est là, au cœur de cette vigie postée dans l’Océan atlantique entre trois continents, que le Prince savant et navigateur effectua la moitié de ses vingt-huit campagnes scientifiques entre 1885 et 1914.

Les raisons de cet attachement

"Pourquoi un tel attachement ? Sans doute parce que les Açores réunissent de nombreux atouts qui répondent aux multiples centres d’intérêt du prince : il peut y satisfaire sa passion cynégétique, observer les populations locales, apprécier le calme et la paix d’un territoire préservé du bruit de la civilisation et, surtout, conduire des travaux océanographiques importants", a expliqué le prince Albert II au président du gouvernement régional des Açores, le Dr José Manuel Bolieiro, et à l’ambassadeur de Monaco au Portugal, Henrique de Polignac Mascarenhas de Barros.

À Ponta Delgada, la capitale, le prince Albert II a déambulé via l’avenue Prince Albert Ier, inaugurée en 1904, avant de déposer une gerbe de fleurs au pied du buste de son illustre ancêtre.

Après une réception en mairie et avant un dîner officiel au palais de Sant’Anna, le souverain a inauguré une exposition au Musée Carlos Machado rappelant l’amitié et la collaboration de son trisaïeul avec le scientifique et photographe Francisco Afonso Chaves.

Le prince décoré par le président du Portugal

Direction, ensuite, Lisbonne où le prince Albert II et le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, ont inauguré une exposition au Musée de la Marine retraçant l’amitié entre les deux souverains océanographes que furent le prince Albert Ier et le roi Carlos Ier.

Une rétrospective, organisée par le Comité « Albert Ier - 2022 », à découvrir jusqu’au 18 décembre.

Dans la soirée, le souverain a été reçu au palais de Belem où il a été décoré par le président du Portugal de la Grand-croix avec collier de l’Ordre de l’Infant Dom Henrique.