En visite à Kuala Lampur, le prince Albert II renforce les liens de la Principauté avec la Malaisie

Vingt-six ans après un voyage officiel en qualité de prince héréditaire, le prince Albert II est de retour en Malaisie pour une visite d’État destinée à renforcer les liens politiques et économiques entre les deux nations.

Les relations diplomatiques, établies le 13 août 2010 avec ce pays de l’Asie du Sud-Est, se renforcent ainsi avec l’ouverture, ce dimanche, du premier consulat de la Principauté sur le sol malaisien, placé sous l’autorité de Sri Omar Naresh Mohan.

L’occasion pour le Prince de vanter les spécificités du modèle monégasque et le caractère international d’un pays au territoire de 2km². "La taille de notre territoire n’a jamais été un obstacle à notre capacité à interagir avec le monde mais constitue, au contraire, une force", a-t-il souligné, évoquant des liens de diplomatie avec 157 États dans le monde et un réseau de 130 consulats monégasques.

Cérémonial, audience privée et banquet d’Etat

En témoigne aussi, le somptueux accueil réservé, le lendemain, au Palais national de Kuala Lumpur par le roi Abdullah Shah au prince Albert II et à sa délégation. Digne des plus grandes nations de ce monde avec un cérémonial tiré au cordeau, une audience privée et un banquet d’État.

Michaël Alési / Palais princier.

En mai dernier, pendant le Grand Prix de F1, une délégation malaisienne conduite par le roi avait été accueillie en Principauté, découvrant entre autres le rover lunaire conçu par le groupe Venturi. "Votre visite à Monaco reflète notre engagement à renforcer la coopération entre nos deux pays et la fraternité entre nos deux peuples, a déclaré le Prince lors de son toast au Palais national. Bien que nos territoires et histoires respectives diffèrent, nous partageons les mêmes valeurs et préoccupations en matière de développement durable et de protection de notre planète."

Ce sera d’ailleurs l’objet de la troisième journée, ce mardi, avec la visite de deux centres de conservation, le premier dédié aux tigres de Malaisie, le second aux éléphants.

Un volet économique

Entre le volet diplomatico-politique et celui dédié à la protection de ces deux espèces protégées, le lundi après-midi était consacré au Monaco Economic Forum, organisé par le MEB. Diverses autorités économiques de la Principauté ont présenté les forces, les politiques et les objectifs du modèle économique monégasque.

"La Principauté est petite par son territoire mais reste très dynamique dans son développement économique et sa capacité à innover rapidement. Sans dette publique, mon pays accorde une grande importance au bien-être de sa population. Cela a permis à Monaco de surmonter quelques grandes crises économiques mondiales grâce à sa dimension humaine", soutient le prince Albert II. Un protocole d’accord a, par ailleurs, été signé entre le Yacht-club de Monaco et celui de Royal Selangor.

Dans un monde menacé par le réchauffement climatique, et où les mers et océans jouent un rôle clef dans l’atténuation de celui-ci, le souverain a, à nouveau, martelé son souhait que le Yacht-club de Monaco "joue un rôle important dans le domaine de la plaisance responsable. Je pense que la plaisance et la préservation de l’environnement ne sont pas opposées. Monaco veut devenir une capitale du yachting de pointe".