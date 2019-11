Le prince Albert II reçu aujourd’hui à l’Élysée

Cette rencontre avait déjà été reportée trois fois. Elle aura bien lieu aujourd’hui. Ce vendredi midi, le prince Albert II sera reçu par le président de la République française, Emmanuel Macron, pour un entretien suivi d’un déjeuner de travail.

Lors de cette visite de travail, les deux chefs d’État devraient examiner les dossiers d’intérêt commun et réaffirmer le lien étroit qui lie les deux pays, cette fameuse « communauté de destin » régulièrement revendiquée. Ils devraient également évoquer les négociations en cours entre la Principauté et l’Union européenne en vue de trouver un accord d’association.

Et à trois jours de l’ouverture de la COP25, ce lundi à Madrid - la conférence sur les changements climatiques se déroule du 2 au 13 décembre -, le président Macron et le prince Albert II devraient longuement se pencher sur le dossier de l’environnement, du réchauffement climatique et de la protection des océans.

Drapeaux en berne

Hier, la veille de cette rencontre, le Palais princier annonçait que les drapeaux seraient en berne, lundi 2 décembre, en hommage aux treize militaires français tombés au Mali, sur plusieurs bâtiments de la Principauté. En l’occurrence, le Palais princier, le Ministère d’État, l’Évêché et la Mairie de Monaco. La dernière fois que les drapeaux avaient été mis en berne, c’était en 2016, après le tragique attentat de Nice, le 14 juillet. En marque de solidarité avec ce drame qui avait frappé la ville voisine, le Palais princier avait été illuminé aux trois couleurs de la France.

Mercredi, d’ailleurs, le prince Albert II avait adressé une dépêche officielle à Emmanuel Macron à la suite du drame survenu au Mali. « J’ai appris avec une très profonde émotion la disparition tragique dans une collision d’hélicoptères de treize militaires français, au Mali, lundi soir, écrivait le souverain. Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de ces militaires tombés dans le combat mené au Sahel contre le terrorisme. » Et le prince Albert II de conclure : « Ma pensée, celle de ma famille et de la population de Monaco vont vers leurs proches et vers leurs camarades militaires français dans cette si cruelle épreuve. »