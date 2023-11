Le prince Albert II réagit à la suspension des négociations d'association avec l'Europe: "Nous nous quittons bons amis"

Les négociations avec l’Europe ont été suspendues après de longues années de pourparlers. Chacun se dit prêt à retourner à la table des négociations mais on ne voit pas comment la grande machine européenne pourrait admettre les « lignes rouges » alors qu’elle s’impose déjà sur le droit de grands États. Croyez-vous toujours en un accord ?

Les négociations ont été suspendues d’un commun accord. La réalité demeure : Monaco et l’Union européenne sont territorialement imbriquées et politiquement liées. Nos relations sont non seulement un fait établi, mais une nécessité. La Principauté partage une communauté de destins avec la France mais une communauté aussi de pensée avec l’Europe, ne serait-ce que du fait que nous ayons adopté très tôt l’euro. Suspendre les négociations ne veut pas dire rompre le dialogue et nous ne sommes pas exclus d’événements qui touchent au dialogue nécessaire entre pays européens. Nous sommes d’ailleurs tout à fait engagés à harmoniser la législation avec les normes européennes dans beaucoup de secteurs, qu’il s’agisse de la lutte contre le blanchiment d’argent, la protection des données, les directives liées à l’environnement, à la santé. La Principauté reste un partenaire de l’Union européenne. J’ai pu le confirmer au vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic à New York, lorsque je l’ai rencontré en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il m’a assuré que le dialogue se poursuivrait, sous différentes formes, dans les années à venir. C’est important. Nous quittons les négociations bons amis et je crois que c’est à nous aussi de trouver des solutions innovantes qui permettront d’assurer à Monaco les moyens de son développement tout en préservant son modèle économique et social.

La possibilité d'être placé sur liste grise après les conclusions du comité Moneyval plonge les professionnels de la place dans un climat anxiogène, comment appréhendez-vous le dossier ?

Il était important de montrer que nous allions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre sur pied l’équipe nécessaire afin de répondre aux questions qui nous étaient posées et travailler « en

mode commando ». Il fallait mettre tout en œuvre pour que l’on présente non seulement tous les documents nécessaires et que l’on fasse les nécessaires ajustements dans notre législation pour répondre à tous ces critères, à toutes ces questions en suspens. Je ne parlerais pas d’un climat anxiogène mais plus d’un sentiment d’attente avant les résultats. Bien sûr qu’il y a des inquiétudes, mais nous sommes assez sereins sur tout ce que l’on a pu faire ces derniers mois pour répondre avec le plus d’à-propos à tout ce qui nous a été demandé. Tous les acteurs économiques et législatifs de la Principauté ont parfaitement compris la priorité absolue sur le plan international de se conformer aux meilleurs standards en matière de lutte contre le blanchiment. L’implication est là, forte, générale. Deux projets de loi ont été déjà votés, deux autres devraient l’être d’ici la fin du mois de décembre en complément des textes réglementaires déjà publiés. Sur chacun des textes, le dialogue a été fécond avec le Conseil national, qui a bien compris l’importance de ces enjeux. Nous espérons bien sûr que cela répondra aux attentes du comité Moneyval.

La Principauté s'arme-t-elle assez rapidement sur ces questions ?

Ces nouvelles lois s’inscrivent dans la lignée d’importantes mesures déjà prises. Le SICCFIN a été transformé en une autorité administrative, nous avons fortement augmenté ses effectifs. Soixante-dix emplois seront créés d’ici à l’année prochaine, ce qui est conséquent pour un pays de notre taille. Je réaffirme l’engagement sans faille de la Principauté pour continuer à lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce n’est pas un discours de façade, c’est une volonté affichée, sincère. Des avancées majeures ont déjà été obtenues. Toutes les équipes travaillent d’arrache-pied, j’ai confiance en elles. Nous espérons fortement que cela sera couronné de succès à la fin de l’examen.

"Le dialogue a été fécond avec le Conseil national, qui a bien compris l’importance de ces enjeux." Photo Jean-François Ottonello.

Avez-vous échangé avec Emmanuel Macron sur les questions Moneyval ? Quelles sont vos relations avec lui ?

Il m’a assuré à chaque occasion du soutien absolu de la France Nous devons nous revoir prochainement. Nos relations sont excellentes, le dialogue est régulier, en ligne directe.