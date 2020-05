Le prince Albert II officialise la nomination du préfet de la région Paca comme chef du gouvernement monégasque

Il ne manquait plus que le sceau princier pour clore définitivement le suspense.

Comme annoncé par le quotidien Les Echos jeudi dernier, et aussitôt confirmé par nos sources proches du Palais princier, le Ministre d'Etat Serge Telle, en fonction depuis 2016, sera remplacé par l'actuel préfet de la région Paca, Pierre Dartout, qui prêtera serment le 1er septembre 2020.

"Le Prince souverain a décidé de procéder à une relève à la tête de son gouvernement. Ainsi, Monsieur Serge Telle quittera-t-il ses fonctions de Ministre d’Etat le 31 août 2020", confirme ce lundi une dépêche du Palais princier.

le choix d'un haut fonctionnaire français

Pour incarner cette "relève", le prince Albert II a jeté son dévolu sur un haut fonctionnaire français. Choix fort de sens puisque, depuis le Traité de coopération et d’amitié avec la France entré en vigueur en 2005, la fonction de Ministre d'Etat est ouverte aux Monégasques.

Né en 1954 à Limoges, Pierre Dartout est diplômé de l’IEP Paris et ancien élève de l’Ecole Nationale d'Administration (ENA).

Il est issu de la fameuse "Promotion Voltaire" de l'ENA, hypermédiatisée ces dernières années en tant que pépinière de nombre de décideurs politiques (Dominique de Villepin, Ségolène Royal, Michel Sapin, Jean-Pierre Jouyet...), dont un président de la République, François Hollande.

"dans le respect des équilibres institutionnels"

Diplômé en 1980, Pierre Dartout a été préfet de plusieurs régions (Aquitaine et Champagne-Ardenne) et départements (Guyane, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées- Orientales, Marne, Val-de-Marne et Var), mais le communiqué du Palais princier met en exergue deux autres casquettes de l'actuel préfet de la région Paca : celles d'ancien directeur de Cabinet du président de l’Assemblée nationale [période Bernard Accoyer, de 2007 à 2008, ndlr] et ancien délégué interministériel à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires [de 2008 à 2009, ndlr].

"Le Prince souverain attend de Monsieur Pierre Dartout qu’il dirige l’action gouvernementale, sous son autorité, dans le respect des équilibres institutionnels", précise la dépêche du Palais.

"toute son énergie jusqu'à la fin

de son mandat"