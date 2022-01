Le prince Albert II nomme le successeur de Laurent Anselmi au gouvernement

Actuellement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du roi des Belges, elle remplacera Laurent Anselmi, qui devient chef de cabinet du prince Albert II, à compter du 17 janvier.

"Au terme d’une brillante carrière judiciaire marquée notamment par l’exercice de la fonction de juge puis de présidente de Section à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Madame Isabelle Berro-Amadeï a débuté son parcours professionnel diplomatique le 1er août 2016 en qualité d’Ambassadeur de Monaco en Allemagne, en Autriche, en Pologne et auprès des organismes internationaux ayant leur siège à Vienne", détaille le Palais dans un communiqué de presse.

Et d'ajouter : "Les qualités juridiques et diplomatiques démontrées par Madame Isabelle Berro-Amadeï, conduisent S.A.S. le Prince à lui maintenir la responsabilité de la poursuite des discussions avec les Autorités Européennes sur un projet d’Accord d’Association aux côtés de Madame Sophie Thevenoux et de Monsieur Gilles Tonelli. Il sera prochainement pourvu au remplacement de Madame Isabelle Berro-Amadei comme Ambassadeur de Monaco en Belgique".