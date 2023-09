Le prince Albert II lancé dans un marathon diplomatique pour sauver le climat à New York

Ce lundi, le souverain a participé à l’ouverture du Sommet sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, avant de co-présider avec le président des Seychelles un évènement sur le thème des sciences océaniques. Le Prince a par ailleurs accordé des audiences privées et participé à une réception de la Princess Grace Foundation en soirée.

Ce mardi, le Prince interviendra lors d’un petit-déjeuner "Le sport au service de la nature", sous l’égide du Comité international olympique et de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il assistera ensuite au débat général des Nations Unies où sont attendus à la tribune les présidents du Brésil et des États-Unis. Joe Biden qui, ce mardi soir, offrira sa traditionnelle réception au Metropolitan Museum of Art.

Au préalable, le souverain aura notamment assisté au Sommet du prix Earthshot. Créé par le prince William, ce prix environnemental mondial vise à découvrir, accélérer et développer des solutions révolutionnaires pour réparer et régénérer la planète. Michael Bloomberg et Bill Gates y sont attendus.

Le Prince doit également rencontrer le président de la République de Corée et le ministre du Tourisme d’Arabie Saoudite en aparté.

Mercredi sera une journée tout aussi chargé pour le souverain qui, à l’invitation du Premier ministre belge, signera une déclaration "pour créer une dynamique politique pour accélérer la ratification du traité sur la haute mer [signé en juin dernier, ndlr]". Après une audience privée, le Prince sera enfin attendu à la tribune du Sommet des Nations Unies sur l’ambition climatique pour prononcer son discours.