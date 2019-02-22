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      Le prince Albert II et Jean-Claude Juncker se félicitent "des progrès atteints dans les négociations" en vue d'une association entre Monaco et l'Europe

      PAR Thomas MICHEL Mis à jour le 22/02/2019 à 10:22 Publié le 22/02/2019 à 10:23
      Mis à jour le 22/02/2019 à 10:22 Publié le 22/02/2019 à 10:23
      Le souverain a reçu un accueil « chaleureux » du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avant de s’exprimer devant 150 émissaires européens à Bruxelles.

      Le souverain a reçu un accueil « chaleureux » du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avant de s’exprimer devant 150 émissaires européens à Bruxelles. Photo Palais princier/Gaëtan Luci

      Le prince Albert II et Jean-Claude Juncker se félicitent "des progrès atteints dans les négociations" en vue d'une association entre Monaco et l'Europe

      Par Thomas MICHEL Le 22/02 à 10h23 MàJ 22/02 à 10h22

      Après quatre ans de négociations «d’une importance capitale» entre la Principauté et l’Union européenne, le souverain revient de Bruxelles avec la perspective de franchir une étape clé en juin

      Le défi, pour Monaco comme tout État désireux de s’inscrire dans la construction européenne, est résumé dans la devise de l’Union Européenne: "Unie dans la diversité".

      Satisfaire, respecter et préserver le plus grand nombre, sans trahir ou mépriser les spécificités et la souveraineté de chacun. Tout en poursuivant un idéal commun… De nobles objectifs qui, avant tout compromis, n’échappent donc jamais à un long processus.

      "La soi-disant lenteur…

      La suite du direct