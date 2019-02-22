Le prince Albert II et Jean-Claude Juncker se félicitent "des progrès atteints dans les négociations" en vue d'une association entre Monaco et l'Europe

Le défi, pour Monaco comme tout État désireux de s’inscrire dans la construction européenne, est résumé dans la devise de l’Union Européenne: "Unie dans la diversité".
Satisfaire, respecter et préserver le plus grand nombre, sans trahir ou mépriser les spécificités et la souveraineté de chacun. Tout en poursuivant un idéal commun… De nobles objectifs qui, avant tout compromis, n’échappent donc jamais à un long processus.
"La soi-disant lenteur…
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