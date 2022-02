"Le prince Albert II est un sachant qui parle au monde entier", estime le Président serbe en visite en Principauté

C’était il y a trois ans. Depuis la visite du président chinois Xi Jinping en mars 2019, le souverain n’avait plus reçu de chef d’Etat étranger au Palais princier. Un hiatus imposé par la crise sanitaire et comblé hier matin par la venue du Président serbe pour une visite officielle.

Arrivé lundi soir en Principauté, Aleksandar Vucic a entamé sa journée en découvrant à Monaco-ville, l’étendard serbe flottant sur le Palais princier pour l’accueillir, avant que le souverain ne le reçoive dans la cour d’honneur.

Après une longue et chaleureuse poignée de mains et l’exécution des hymnes nationaux par l’orchestre des carabiniers, le Prince et le Président ont passé en revue les troupes comme ils l’avaient fait à Belgrade en octobre 2020, où le prince souverain s’était rendu en visite officielle.

La suite du programme est plus protocolaire. Les deux chefs d’États et leurs délégations se sont retrouvés dans les salons du Palais pour un échange bilatéral. Échange au terme duquel le prince Albert II a décoré son hôte des insignes de Grand Croix de l’ordre de Saint-Charles. Puis ils ont suivi, tous les deux, la relève de la garde à midi, depuis les fenêtres du Palais.

Après le déjeuner officiel servi dans la salle à manger, Aleksandar Vucic a poursuivi sa découverte de la Principauté par une rapide visite du Musée océanographique.

Dans la soirée, c’est à l’opéra que les deux chefs d’état se sont retrouvés pour assister à la représentation de Werther. Ce mercredi, le président Vucic doit poursuivre sa visite en Europe occidentale, vers Madrid en Espagne.

Dans un programme millimétré et tout juste en ayant achevé une visite du Musée océanographique au pas de course, le président Aleksandar Vucic a pris quelques brefs instants pour livrer ses impressions sur cette visite en Principauté.

Dans quel état d’esprit vivez-vous cette visite officielle en Principauté?

Je suis profondément reconnaissant envers le Prince souverain pour son invitation et son chaleureux accueil. Le prince Albert II est un sachant qui parle au monde entier. J’ai appris beaucoup à ses côtés, mieux compris certaines situations dans le monde. Et je l’ai d’ailleurs d’ores et déjà invité à revenir en Serbie, peut-être durant l’été. L’amitié entre la Principauté de Monaco et la république de Serbie va grandir, et nous allons trouver des points de coopération.

Vous avez signé un accord-cadre de coopération entre Monaco et la Serbie, qu’attendez-vous de cette alliance?

Nous espérons, dans un futur proche, accueillir une délégation économique de la Principauté en Serbie. Et j’espère aussi que nous pourrons développer le tourisme entre nos deux pays. D’ailleurs, un vol direct entre Belgrade et Nice sera lancé le mois prochain.

Dans quels domaines Monaco et la Serbie peuvent-ils se retrouver?

Monaco est l’un des plus riches pays d’Europe, ce qui n’est pas notre cas mais je crois que nous pouvons faire beaucoup ensemble que ce soit des échanges commerciaux, du tourisme, mais aussi des échanges plus politiques, pour travailler ensemble au sein de certaines instances internationales.