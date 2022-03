Le prince Albert II de Monaco condamne "fermement" l’invasion russe en Ukraine

"Le prince souverain soutient toutes les initiatives visant à la cessation des combats, au retour de la concertation et au retrait des forces armées russes du territoire de l’Ukraine", exprime le Palais princier.

Dans un communiqué adressé par le Palais princier, le souverain monégasque "condamne fermement l’invasion de l’Ukraine", exprime son "entière solidarité" à la population ukrainienne "victime des opérations militaires et des bombardements", et soutient "les appels en faveur d’un cessez-le-feu immédiat".

Un appel au respect du droit humanitaire

"Monaco se tient aux côtés de la population ukrainienne et appelle au respect du droit humanitaire. La Principauté est prête à apporter son concours aux organisations humanitaires courageusement engagées sur le terrain".

Dans son communiqué, le prince Albert II a rappelé aussi l’attachement de Monaco au respect du droit international, à la souveraineté, à l’intégrité et à l’indépendance des États. "La Principauté considère que les désaccords et les conflits doivent être résolus par la seule voie du dialogue et de la diplomatie."