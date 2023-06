Le prince Albert II confirme le départ de son chef de cabinet Laurent Anselmi

Chef de cabinet du prince Albert II depuis janvier 2022, le Monégasque Laurent Anselmi quittera prématurément ses fonctions le 30 juin prochain.

Comme l'annonçait Monaco-Matin ce jeudi, le chef de Cabinet du Prince héritera dès le 1er juillet prochain "d'une mission de pilotage en vue de la création, en Principauté de Monaco, d’une Académie de la Mer".

"M. Anselmi est à l’initiative de ce projet, cher au cœur de Son Altesse Sérénissime, et travaille d’ores et déjà à sa mise en œuvre. Il s’agira d’une plateforme d’enseignement et de formation, en langue française, aux matières du droit de la mer, des relations internationales et géopolitiques liées aux mers et océans ainsi qu’aux problématiques environnementales marines", précise ce vendredi par voie de communiqué le Palais princier.

Laurent Anselmi conserve également sa fonction de Secrétaire général de la Chancellerie des Ordres Princiers.

Un départ contraint, sans disgrâce

Ces dernières semaines, la médiatisation de l'affaire dite des "Dossiers du Rocher", (divulgation sur Internet de mails échangés par un "G4" composé Laurent Anselmi, chef de cabinet du Prince; Thierry Lacoste, avocat du Souverain; Didier Linotte, président du Tribunal suprême; et Claude Palmero, administrateur des Biens du Prince, créant une suspicion de collusion dans la gestion de grands projets immobiliers de la Principauté), a contraint le prince Albert II à repenser son entourage par crainte que la Principauté toute entière ne pâtisse d'une mauvaise image.

Si le départ de Claude Palmero, particulièrement pointé du doigt pour sa méthode d'achat du terrain de la "Crémaillère" à Beausoleil, s'est accompagné d'un sobre commentaire du prince Albert II; celui de Laurent Anselmi n'a rien d'une disgrâce à la lecture du communiqué princier expédié ce vendredi matin.

"Je remercie Monsieur Laurent Anselmi pour la loyauté et le sens de l’Etat dont il a fait preuve tout au long des années passées au service du gouvernement princier en sa qualité de conseiller-ministre mais aussi au sein de mon Cabinet d’abord en tant que membre de celui-ci puis dans les fonctions de Chef de Cabinet. Je rends hommage à son action, à sa probité, aux qualités humaines et professionnelles avec lesquelles il a toujours rempli sa mission."

Le Souverain insistant sur l'importance de la nouvelle fonction attribuée à son proche collaborateur.

"J’adresse à M. Anselmi tous mes meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles responsabilités. La connaissance des mers, des océans et des règles qui en assurent la protection sont un enjeu majeur pour mon pays, l’humanité et les générations futures."