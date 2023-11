Le Prince Albert II au secours des Pôles avec Emmanuel Macron, ce vendredi à Paris

Alors que les explorateurs des océans et les experts en cartographie étaient réunis mardi et mercredi au Musée océanographique dans le cadre de la Semaine GEBCO et du symposium "Map the Gaps" sur l’exploration des océans, le prince Albert met lui le cap, ce vendredi, sur Paris où se tient au Muséum national d’histoire naturelle, à l’initiative de la France, le premier sommet international consacré aux mondes polaires et glaciaires.

Débuté ce mercredi, l’évènement se veut un forum scientifique avec un segment politique en clôture ce vendredi.

"Ce premier sommet mondial sur les pôles et les glaciers sera l’occasion d’un sursaut à l’échelle de la communauté scientifique, à l’échelle politique, des populations autochtones, des explorateurs, mais aussi à l’échelle du citoyen. Il sera l’occasion d’un engagement à tenir les cibles de l’Accord de Paris", annonce le président de la République, Emmanuel Macron, qui rencontrera ce vendredi midi le prince Albert II lors d’une réunion de travail avec les chefs d’État et de gouvernement et d’organisations internationales, ONG, scientifiques, représentants des peuples autochtones et communautés locales, explorateurs des pôles et glaciers et maires de villes côtières.

Dans la foulée, le président Macron présentera "l’Appel de Paris".

Le glacier de Monaco au Svalbard. Photo Filip Kulisev.

Quarante nations glaciaires et polaires ont vocation à partager leurs expériences et observations scientifiques avec les experts du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

Alors que les signaux d’alarme se multiplient, que la fonte des glaces met des millions de vies en péril et devrait causer de grandes vagues migratoires, la France s’est ainsi dotée d’une première stratégie polaire en 2022, avec un cahier des charges à horizon 2030.