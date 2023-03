Le prince Albert II a visité l’Université de Padoue en Italie, l'une des plus anciennes du monde

Le prince Albert II était en Vénétie ce lundi, pour une visite à caractère scientifique et culturel à Padoue. La journée du souverain a commencé par la visite guidée du Palais Bo, qui héberge le siège de l’Université de Padoue depuis 1493. Laquelle fête cette année ses 800 ans d’existence.

Car l’Université de Padoue est l’une des plus anciennes du monde. Elle a en effet été fondée officiellement en 1222 par des professeurs et étudiants ayant quitté l’université de Bologne, en recherche de liberté.

Université d’excellence

Fidèle à sa devise "Universa Universis Patavina Libertas" (la liberté de Padoue est universelle pour tous), elle a toujours été un bastion de la liberté de réflexion, d’étude et de recherche. Elle a ainsi accueilli de très grands scientifiques et universitaires du monde entier parmi lesquels l’astronome et physicien italien Galilée ou l’astronome Nicolas Copernic.

Dans l’après-midi, le prince Albert II - accompagné de la rectrice, le professeur Daniela Mapelli - s’est rendu au Jardin botanique de Padoue. Inscrit au patrimoine de l’Unesco depuis 1997, il abrite une collection de 1.300 espèces différentes conservées dans des milieux simulant les conditions climatiques des biomes de la planète: des zones tropicales aux zones subhumides, des zones tempérées aux zones arides. Depuis sa création, ce jardin a largement contribué à l’essor de nombreuses disciplines scientifiques modernes, comme la botanique, la médecine, l’écologie et la pharmacie.

Le souverain a également pu découvrir le Musée du Jardin botanique, nouvellement inauguré, qui, grâce au riche patrimoine d’herbiers, de graines et de collections pédagogiques conservées au cours de siècles d’activité de recherche et d’enseignement, raconte l’histoire de la botanique et ses relations avec la médecine.

"L’Université de Padoue est un centre d’excellence historique et de recherche très pointue dans différents domaines, notamment médical. Tout ce qui touche à la notion d’environnement et de santé ouvre des perspectives très intéressantes et dans lesquelles la Principauté pourra aussi créer des liens. Non seulement avec la communauté scientifique mais aussi le monde des affaires, qui peut aide"», a déclaré le souverain au micro de Monaco Info.

La journée s’est poursuivie par un arrêt au cœur de la célèbre Basilique Saint-Antoine de Padoue où le prince Albert II a été accueilli par le père Antonio Ramina, recteur de la basilique.

Ici dans l’Aula Magna, entièrement décorée des armoiries centenaires de professeurs et d’étudiants de l’Université. Photo Axel Bastello/Palais princier.

Ambassadeur de la science

Enfin, le souverain a été reçu par la Fondation V.I.M.M. (Veneto Institute of Molecular Medecine), qui lui a ouvert les portes de son laboratoire. Un institut d’excellence qui rassemble plus de 230 chercheurs du monde entier engagés dans l’investigation et l’approfondissement de thèmes comme la neurologie et les neurosciences, mes micro-organismes, les maladies cardiovasculaires, les maladies musculaires et la recherche oncologique.

"La science doit être portée à la connaissance d’un public toujours plus large, afin que chacun puisse l’apprécier et la soutenir. Des ambassadeurs et des témoignages exceptionnels comme celui du prince Albert II nous aident dans notre propos", a déclaré Francesco Pagano, président de la Fondation pour la recherche biomédicale avancée.