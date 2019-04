Le prince Albert assure Emmanuel Macron de la mobilisation monégasque pour contribuer à la rénovation de Notre-Dame de Paris

Dans une lettre adressée au président Macron, ce mercredi, le prince Albert II se dit « profondément attristé par le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, cœur emblématique de la capitale » et exprime « au nom des Monégasques, de ma famille et en mon nom personnel, l’expression de notre soutien et de notre solidarité ».

Dans une lettre adressée au président Macron, ce mercredi, le prince Albert II se dit « profondément attristé par le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, cœur emblématique de la capitale » et exprime « au nom des Monégasques, de ma famille et en mon nom personnel, l’expression de notre soutien et de notre solidarité ». « Mes pensées vont également au corps des sapeurs-pompiers pour son action déterminée et courageuse dans la lutte contre ce brasier qui a détruit un trésor médiéval gothique dont l’architecture, les peintures et les sculptures témoignent de 850 ans d’Histoire », ajoute le souverain. « Faire renaître la splendeur de ce patrimoine » Le prince Albert II adresse également ses « pensées émues au peuple français si affecté par le sinistre qu’a subi cette cathédrale, lieu de culte et de prière mais aussi repère culturel et symbole de l’Histoire de France ». Alors que le Diocèse de Monaco centralise les dons des Monégasques depuis mardi, le souverain réaffirme au président français que « notre communauté se mobilise afin d’apporter sa contribution financière aux travaux de rénovation projetés pour faire renaître la splendeur de ce patrimoine mondial dont le rayonnement spirituel, culturel et artistique se perpétuera ».