Le Président serbe Aleksandar Vucic reçu par le prince Albert II ce mardi à Monaco

En octobre 2020, le déplacement du prince Albert II à Belgrade avait constitué la première sortie officielle du souverain à l’international depuis le début de la pandémie. Un an et demi après, et alors que la cinquième vague Covid se tasse en Europe, Monaco accueille le match retour ce mardi, au Palais princier.

Le Président Aleksandar Vucic sera accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Nikola Selakovic, et de l’ambassadrice de la République de Serbie en France, Natasa Maric. Le plus illustre Serbe et résident de Monaco, Novak Djokovic, ne sera en revanche pas de la partie, puisque de retour sur les courts à Dubaï. Notons toutefois que son oncle Goran Djokovic, consul honoraire de la République de Serbie à Monaco, sera du cortège.

"Développer

et consolider

nos relations à différents niveaux"

Décoré de l’Ordre de la République de Serbie, le prince Albert II accueillera son homologue en fin de matinée au Palais pour une rencontre bilatérale, avant de lui remettre la Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Charles, récompensant le mérite et reconnaissant les services rendus à l’État ou à la personne du Prince.

Un acte entérinant les mots du souverain lors de son allocution à Belgrade. « La République de Serbie et la Principauté de Monaco peuvent paraître différentes à bien des égards : d’un côté un pays des Balkans occidentaux de l’Europe du Sud, jeune République, traversée par le majestueux fleuve Danube et, de l’autre, une Principauté, état-cité de près de 40 000 habitants, tourné vers la Méditerranée. Je reste persuadé que les complémentarités et les points communs entre nos pays seront des atouts pour développer et consolider nos relations et ce, à différents niveaux. »

Quinze ans après l’entame des relations diplomatiques entre les deux pays, les chefs d’État assisteront également, avant un déjeuner réunissant les deux délégations, à la signature d’un accord cadre de coopération entre Monaco et la Serbie.

Environnement, culture et économie au menu

À Belgrade, les questions environnementales, la promotion du tourisme, les énergies renouvelables ou encore la conservation de la biodiversité et la préservation des mers et des océans étaient au menu. À Monaco, il en sera de même.

Alors que le prince Albert II avait visité le Musée national et ses trésors d’archéologie, puis Backi Monostor - « le village aux sept canaux » longeant le Danube -, et la réserve de biosphère de Backo Podunavjle, inscrite au patrimoine de l’Unesco ; le Président Vucic effectuera une visite privée du Musée océanographique en début d’après-midi avant d’assister à la représentation de Werther, drame lyrique du compositeur Jules Massenet, en soirée à l’Opéra de Monte-Carlo.

Patrimoine, environnement, culture... Et les deux hommes, qui s’apprécient, aborderont bien sûr la question économique. En janvier dernier, Laurent Anselmi, nouveau chef de Cabinet du prince Albert II évoquait d’ailleurs la Serbie et cette visite présidentielle pour rappeler le travail de la diplomatie monégasque à l’Est du continent ces dernières années. « J’ai la conviction que le territoire d’expansion de l’Europe, sur le plan économique, est la zone balkanique au sens large. Les pays de l’ex-Yougoslavie dont la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie, l’Albanie. J’ai vraiment essayé de développer des relations dans cette zone. »

Une zone forcément crispée face aux actuelles tensions dans la région du Donbass, entre Ukraine et Russie. Sujet que le Prince et son homologue serbe ne manqueront certainement pas d’évoquer puisqu’il s’est invité jusque sur le terrain neutre des Jeux olympiques.